Trump 'kabul edilemez' dedi, altın çakıldı

İran ve ABD arasındaki gerilim, savaşın biteceğine dair umutları körelterek bir kez daha altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. ABD başlanı Trump'ın İran'ın barış teklifini "tamamen kabul edilemez" bulması, altın fiyatlarını sarstı. Gerilimin tekrar tırmanması ile gram altın haftaya yüzde 0,66; ons altın ise yüzde 0,79 düşüşle başladı.

11 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.830,21 TL
  • Ons altın (satış): 4.677,82 $

11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.829,35 TL6.830,21 TL-0,66%6:52
Ons altın
$		4.677,18 $4.677,82 $-0,79%7:06
Çeyrek altın TL11.069,00 TL11.203,00 TL-0,50%6:52
Yarım altın
TL		22.138,00 TL22.372,00 TL-0,49%6:52
Tam altın
TL		43.784,36 TL44.654,66 TL-0,92%12:52
Cumhuriyet altını TL44.133,00 TL44.574,00 TL-0,49%6:52
Külçe altın ($/kg)150.900,00 $151.000,00 $-0,46%13:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem8 Mayıs 202611 Mayıs 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.871,43 TL6.830,21 TL-41,22 TL
Ons altın
(satış)		4.715,71 $4.677,82 $-37,89 $

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

