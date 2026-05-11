BIST 100 haftaya düşüşle girdi: 37 puanlık kayıp yaşandı

Geçen haftanın son işlem gününde 15 bin 167,10 puana ulaştıktan sonra kapanışı 15 bin 062,65 puandan yapan Bist 100 endeksi, yeni haftaya düşüşle başladı. Yüzde 0,24 düşüşle açılan endeks, 36,66 puan kaybederek haftayı 15 bin 025,99 puanla açtı.