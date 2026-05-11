BIST 100 haftaya düşüşle girdi: 37 puanlık kayıp yaşandı
Yayınlanma:
Geçen haftanın son işlem gününde 15 bin 167,10 puana ulaştıktan sonra kapanışı 15 bin 062,65 puandan yapan Bist 100 endeksi, yeni haftaya düşüşle başladı. Yüzde 0,24 düşüşle açılan endeks, 36,66 puan kaybederek haftayı 15 bin 025,99 puanla açtı.
11 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 15.025,99
- Değişim: %-0,24 (-36,66)
- Önceki kapanış: 15.062,65
- Saat: 09:55
11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|15.025,99
|Değişim
|%-0,24 (-36,66)
|Önceki kapanış
|15.062,65
|İşlem hacmi
|133,3 milyon TL
|Saat
|9:55
11 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|DOKTA
|28,14
|+8,15
|KCAER
|13,52
|+1,50
|DYOBY
|17,56
|+1,27
|DMRGD
|7,98
|+1,27
|KAPLM
|645,00
|+1,26
11 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|DSTKF
|2.249,00
|-9,97
|DOFRB
|179,90
|-2,12
|ECILC
|89,70
|-1,48
|ECOGR
|38,14
|-0,88
|DOCO
|9.650,00
|-0,52
11 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|DSTKF
|2.249,00
|20.499.635,00
|ECILC
|89,70
|16.274.809,20
|DOFRB
|179,90
|12.617.106,60
|DMRGD
|7,98
|4.922.566,74
|KATMR
|3,17
|4.115.122,82
11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.829,35 TL
Gram altın satış: 6.830,21 TL
11 Mayıs 2026 Altın Fiyatları
11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 117,46 TL
Gram gümüş satış: 117,56 TL
11 Mayıs 2026 Gümüş Fiyatları
11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3693 TL
Dolar satış: 45,3858 TL
Euro alış: 53,3083 TL
Euro satış: 53,4678 TL
Sterlin alış: 61,6868 TL
Sterlin satış: 61,7520 TL
11 Mayıs 2026 Döviz Fiyatları
11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
11 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
11 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
11 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum