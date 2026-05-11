BIST 100 haftaya düşüşle girdi: 37 puanlık kayıp yaşandı

Geçen haftanın son işlem gününde 15 bin 167,10 puana ulaştıktan sonra kapanışı 15 bin 062,65 puandan yapan Bist 100 endeksi, yeni haftaya düşüşle başladı. Yüzde 0,24 düşüşle açılan endeks, 36,66 puan kaybederek haftayı 15 bin 025,99 puanla açtı.

11 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 15.025,99
  • Değişim: %-0,24 (-36,66)
  • Önceki kapanış: 15.062,65
  • Saat: 09:55

11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)15.025,99
Değişim%-0,24 (-36,66)
Önceki kapanış15.062,65
İşlem hacmi133,3 milyon TL
Saat9:55

11 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
DOKTA28,14+8,15
KCAER13,52+1,50
DYOBY17,56+1,27
DMRGD7,98+1,27
KAPLM645,00+1,26

11 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
DSTKF2.249,00-9,97
DOFRB179,90-2,12
ECILC89,70-1,48
ECOGR38,14-0,88
DOCO9.650,00-0,52

11 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
DSTKF2.249,0020.499.635,00
ECILC89,7016.274.809,20
DOFRB179,9012.617.106,60
DMRGD7,984.922.566,74
KATMR3,174.115.122,82
11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.829,35 TL

Gram altın satış: 6.830,21 TL

11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 117,46 TL

Gram gümüş satış: 117,56 TL

11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3693 TL

Dolar satış: 45,3858 TL

Euro alış: 53,3083 TL

Euro satış: 53,4678 TL

Sterlin alış: 61,6868 TL

Sterlin satış: 61,7520 TL

11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

11 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

