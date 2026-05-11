Pompa fiyatları tehlikede: Petrol fırladı
Yeni dengelenen akaryakıt fiyatları, tekrar tehdit altında. Hafta sonu boyunca ABD ve İran arasındaki çekişmeler nedeniyle, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmalar petrol fiyatlarını uçurdu. Cuma günü 104 dolara kadar gerileyen brent petrol, haftanın ilk gününde sert bir yükselişle 108 dolara kadar çıktı.
11 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,81 TL
|Motorin
|66,25 TL
|LPG
|33,89 TL
11 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,67 TL
|Motorin
|66,11 TL
|LPG
|33,29 TL
11 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,78 TL
|Motorin
|67,38 TL
|LPG
|33,87 TL
11 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,06 TL
|Motorin
|67,65 TL
|LPG
|33,69 TL
11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.829,35 TL
Gram altın satış: 6.830,21 TL
11 Mayıs 2026 Altın Fiyatları
11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 117,46 TL
Gram gümüş satış: 117,56 TL
Gümüş yolunu ayırdı: Altın düşerken sınırda direniyor
11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3693 TL
Dolar satış: 45,3858 TL
Euro alış: 53,3083 TL
Euro satış: 53,4678 TL
Sterlin alış: 61,6868 TL
Sterlin satış: 61,7520 TL
Kurlar karıştı: Barış umudu söndü, dolar fırladı
11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
BIST 100 haftaya düşüşle girdi: 37 puanlık kayıp yaşandı