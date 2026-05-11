Pompa fiyatları tehlikede: Petrol fırladı

Yeni dengelenen akaryakıt fiyatları, tekrar tehdit altında. Hafta sonu boyunca ABD ve İran arasındaki çekişmeler nedeniyle, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmalar petrol fiyatlarını uçurdu. Cuma günü 104 dolara kadar gerileyen brent petrol, haftanın ilk gününde sert bir yükselişle 108 dolara kadar çıktı.

11 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,81 TL
Motorin66,25 TL
LPG33,89 TL

11 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,67 TL
Motorin66,11 TL
LPG33,29 TL

11 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,78 TL
Motorin67,38 TL
LPG33,87 TL

11 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin65,06 TL
Motorin67,65 TL
LPG33,69 TL

11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.829,35 TL

Gram altın satış: 6.830,21 TL

11 Mayıs 2026 Altın Fiyatları

11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 117,46 TL

Gram gümüş satış: 117,56 TL

11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3693 TL

Dolar satış: 45,3858 TL

Euro alış: 53,3083 TL

Euro satış: 53,4678 TL

Sterlin alış: 61,6868 TL

Sterlin satış: 61,7520 TL

11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

