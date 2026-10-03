100 bin TL harcayan 20 bin TL ödeyecek! Milyonlarca ailenin ev bütçesi tek bir kararla değişti!

BDDK’nın yeni kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme hesabı değişti. Daha önce 50 bin lira olan sınır 100 bin liraya çıkarıldı. Böylece 100 bin lira ve altındaki kartlarda dönem borcunun yüzde 20’si asgari ödeme olarak yatırılabilecek. 100 bin lira kart harcaması yapan artık 20 bin lira asgari ödeme yapabilecek. Kısa süre önce ödenmesi gereken rakam 40 bin liraydı.

BDDK HEM KART HEM CEP TELEFONLARI İÇİN KARAR VERDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi açıkladı.

Karara göre, kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesinde kullanılan limit eşiği 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

Görsel: Habertürk

Yeni uygulamayla limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olacak.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak uygulanmaya devam edecek.

100 BİN LİRALIK BORÇTA FARK DEĞİŞTİ

Düzenleme özellikle yüksek kart borcu bulunan hanelerin aylık ödeme planını etkileyecek.

Kısa süre öncesine kadar 100 bin liralık harcama yapan bir kişi, kart limitine göre borcunun yüzde 40’ını ödemek zorunda kalabiliyordu.

Yeni kararla 100 bin lira ve altındaki kartlarda aynı borç için asgari ödeme yüzde 20’ye indi.

Bu da 100 bin liralık dönem borcunda asgari ödemenin 40 bin lira yerine 20 bin lira olabileceği anlamına geliyor.

CEP TELEFONU KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

BDDK, cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredileri için de vade sınırlarını yeniden düzenledi.

Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay olacak. 40 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise vade 3 ayla sınırlı kalacak.

Yenilenmiş cep telefonlarında ise sınır 50 bin lira olarak uygulanacak. Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş telefonlarda 12 ay, bu tutarın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay vade yapılabilecek.

KREDİ KARTIYLA TELEFON ALIMINDA YASAK SÜRÜYOR

Cep telefonu alımlarında kredi kartına ilişkin mevcut uygulama değişmedi.

Yenilenmiş ürün olmayan cep telefonlarında kredi kartıyla taksit yasağı sürecek. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırı olmadan 12 aya kadar taksit yapılabilecek.