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Halk TV Dünya Yunanistan'daki patlamadan acı haber geldi: Parti yöneticisinin annesi öldü

Yunanistan'daki patlamadan acı haber geldi: Parti yöneticisinin annesi öldü

Yunanistan'da meydana gelen patlamadan ağır yaralanan iktidar partisi yöneticisinin annesi hayatını kaybetti.

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Yunanistan'daki patlamadan acı haber geldi: Parti yöneticisinin annesi öldü

Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenekle yapılan saldırıda ağır yaralanan annesi hayatını kaybetti.

İKTİDAR PARTİSİ YÖNETİCİSİNİN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Yunan basınındaki haberlere göre, saldırıda ağır yaralanarak Hipokratio Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe edilen 70 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yunanistan'daki patlamadan acı haber geldi: Parti yöneticisinin annesi öldü - Resim : 1

Nestora, saldırının ardından yaptığı açıklamada, önceliğinin ailesinin sağlığı olduğunu belirterek, "Beni korkutamazlar." ifadesini kullanmıştı.

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YUNAN BAŞBAKANDAN KINAMA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yazılı açıklamasında, ülkenin geçmişte yaşadığı bölünmelere geri dönmeyeceğini ve hükümetin terörle mücadelede kararlılıkla hareket edeceğini kaydetti.

Hayatını kaybeden Vagia Nestora'nın ailesine başsağlığı dileyen Miçotakis, "Acımız güç ve kararlılığa dönüşecek. Hiçbir şey ülkemizin ilerleyişini durduramayacak." görüşünü paylaştı.

Yunanistan'daki patlamadan acı haber geldi: Parti yöneticisinin annesi öldü - Resim : 3
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Genel Başkanı Nikos Andrulakis de saldırıda hayatını kaybeden ND yöneticisi Nestora'nın annesinin ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü aktardı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanarak adalet önüne çıkarılması ve cezalandırılması gerektiğini belirten Andrulakis, "Demokratik ve hukuk devletinin geçerli olduğu bir toplumda suç teşkil eden eylemlere hiçbir hoşgörü gösterilemez." yorumunda bulundu.

Yunan Sol İttifakı (ELAS) Genel Başkanı Aleksis Çipras da saldırı sonrası hayatını kaybeden Vagia Nestora'nın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren Çipras, hayatını kaybeden Vagia Nestora'nın ailesine başsağlığı diledi.

Terörün demokraside yeri olmadığını vurgulayan Çipras, "İnsan hayatı en üstün değerdir ve onu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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