Yeni kararı resmen duyurdular: Tel Aviv uçuşları askıya alındı

BAE merkezli hava yolu şirketi Flydubai, 30 Eylül’de Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde yaşanan güvenlik olayının ardından Tel Aviv uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldı. Şirket, kararın yetkililerin talebi üzerine alındığını açıkladı.

TEL AVİV UÇUŞLARI İKİNCİ DUYURUYA KADAR DURDU

Flydubai Üst Yöneticisi (CEO) Gays el-Gays, şirketin internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Yetkililerin talebi üzerine Tel Aviv uçuşlarımızı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldık." dedi.

Gays, uçuşların askıya alınmasından etkilenen yolculara yardımcı olmak ve yolcuların nihai varış noktalarına ulaşmasını sağlamak için şirket ekiplerinin çalıştığını belirtti.

172 YOLCUNUN BULUNDUĞU UÇAK SUUDİ ARABİSTAN’A YÖNLENDİRİLDİ

Gays, Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı uçağın, kokpitte yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle Suudi Arabistan'ın Tebük kentine yönlendirildiğini hatırlattı.

Uçakta bulunan 172 yolcu ile mürettebatın güvende olduğunu belirten Gays, yolculara ve mürettebata gerekli desteğin sağlandığını kaydetti. Gays, olay sırasında yaralanan kaptan pilotun gerekli sağlık kontrollerinin ardından BAE'ye döndüğünü bildirdi. Uçağın kontrolünü sağlayarak güvenli şekilde iniş yapan pilotlara, kaptan pilota ve kabin ekibine teşekkür eden Gays, olay sırasında mürettebata yardımcı olan yolcuların tutumunu da övdü.

Gays ayrıca Suudi Arabistan makamlarına "hızlı ve profesyonel müdahaleleri", BAE makamları ile diğer ilgili taraflara ise yolcuların ve mürettebatın ülkelerine dönmelerine sağladıkları destek nedeniyle teşekkür etti.

UÇAKTA NE YAŞANDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili yetkili makamların öncülüğünde, Flydubai'nin de destek verdiği kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gays, FZ1073 seferinde uçakta yaşananlara ilişkin çok sayıda soru bulunduğunu belirterek, gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma sürecinin tamamlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail basınında yer alan haberlerde, Dubai'den Tel Aviv'e giden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından ise uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiği duyuruldu. Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilot arasındaki kavgadan kaynaklandığını belirtti.

YARDIMCI PİLOTLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kanal 12'nin haberinde, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığının iddia edildiği aktarıldı.

Haberde, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı, bunun üzerine kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girerek yardımcı pilota müdahale ettiği ileri sürüldü.

NETANYAHU DA AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia etti. Flydubai ise Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu bildirdi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN İLK SORUŞTURMA AÇIKLAMASI GELDİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BAE'den bir güvenlik ekibinin de katıldığı ilk soruşturma sonucunda, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her iki pilotun da yaralandığının belirlendiği bildirildi.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından, BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedildi. (AA)