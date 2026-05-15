Yeni hükümetten riskli ekonomi hamlesi! Göçmen işçilere kısıtlama geliyor

Macaristan’da seçimlerin ardından şekillenen yeni siyasi tablo, ekonomi çevrelerinde ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Başbakan Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi hükümetinin, Avrupa Birliği dışından gelen işçilere verilen çalışma vizelerini sınırlandırma hatta durdurma seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

Seçim kampanyasında, yerli iş gücünü korumayı hedefleyen açıklamalarıyla dikkat çeken hükümet kanadı, yabancı işçilerin ücretleri baskıladığı ve Macar vatandaşlarının istihdamını zorlaştırdığı görüşünü savunmuştu. Ancak bu yaklaşım, özellikle sanayi ve hizmet sektöründe yoğun yabancı iş gücüne bağımlı şirketlerde endişe yarattı.

"KAPILAR KAPANIRSA EKONOMİ DURUR"

İş dünyası temsilcileri, mevcut sistemin ani şekilde değiştirilmesinin üretim zincirlerinde ciddi boşluklar oluşturabileceğini dile getirdi. Orta Avrupa’da insan kaynakları alanında faaliyet gösteren uzmanlar, ülkenin demografik yapısına dikkat çekerek önümüzdeki yıllarda emeklilik nedeniyle iş gücü açığının daha da büyüyeceğini vurguladı.

Uluslararası insan kaynakları şirketi Randstad’ın bölge yöneticilerinden Sándor Baja, tamamen kapalı bir iş gücü politikasının sürdürülebilir olmayacağını belirterek, “Uzun vadede bu tür bir kısıtlama ekonomiyi baskı altına alır” değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇ DALGASI SINIRLI

Resmi verilere göre yabancı çalışanlar Macaristan iş gücünün küçük bir kısmını oluştursa da, belirli sektörlerde bu oran çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bu durum özellikle üretim hatları, lojistik ve bazı hizmet alanlarında kritik bir bağımlılık yaratıyor.

Öte yandan Almanya, Polonya ve Çekya gibi ülkeler Ukrayna savaşının ardından daha büyük iş gücü hareketliliği yaşarken, Macaristan’da bu göç dalgasının daha sınırlı kalması bazı sektörlerde personel açığını daha görünür hale getirdi.

"PLAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Alman-Macar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Robert Keszte ise yaptığı değerlendirmede, mevcut ekonomik yapının AB dışından gelen çalışanlar olmadan sürdürülebilir olmadığını savunarak tartışmayı daha da alevlendirdi.

Tüm bu gelişmeler, yeni hükümetin atacağı adımların yalnızca göç politikalarını değil, aynı zamanda ülkenin üretim kapasitesini ve ekonomik dengesini de doğrudan etkileyeceği yönündeki endişeleri artırdı.