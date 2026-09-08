Volkswagen İsrail'in soykırımı için silah üretecek

Volkswagen, Osnabrück'teki araba fabrikasını Aşağı Saksonya Eyaleti ve Tel Aviv merkezli yatırım firması Aurelius Capital'e satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Yerel yönetim ve çoğunluk hissesine sahip olacak Aurelius, Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiren İsrail'in Demir Kubbe sisteminin arkasındaki şirketlerden biri olan Rafael Advanced Defense Systems ile çalışmayı planlıyor.

OSNABRÜCK FABRİKASI SAVUNMA ÜRETİMİNE GEÇİYOR

Volkswagen, "Bu planlar, Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemleri ve bileşenlerinin potansiyel üretimini içeriyor" açıklamasını yaparak, işbirliğinin "daha fazla ortaklık ve projeye yol açmasının" hedeflendiğini belirtti. Anlaşma, gelecek yıl araç üretiminin sona ermesi planlanan tesiste istihdamı da koruyacak ve kapanma riskiyle karşı karşıya olan diğer Volkswagen fabrikaları için bir model oluşturacak.

VOLKSWAGEN'İN YENİDEN YAPILANMA PLANI

Otomobil üreticisi, zayıf talep, artan maliyetler ve Çin'in elektrikli araç üreticilerinden gelen yoğun rekabetle mücadele ederken, 2030'larda dört Alman fabrikasının kapatılması gerekebileceği uyarısında bulunmuştu. Volkswagen CEO'su Oliver Blume, "Bugünkü anlaşmayla, tesis için yeni bir endüstriyel geleceğin kapılarını açma yolunda önemli bir adım atıyoruz" dedi.

Bu duyuru, Volkswagen'in geleceğini güvence altına almak için mücadele ettiği bir dönemde, şirketin 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanmayı açıklamasından sadece günler sonra geldi. Otomobil üreticisinin "Gelecek Planı 2030", model yelpazesini yarıya indirecek ve daha önce duyurulan 50 bin işten çıkarmanın yanı sıra yaklaşık 50 bin kişiyi daha işten çıkaracak.

ALMANYA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIYOR

Aynı zamanda Avrupa, Almanya'nın öncülüğünde yeniden silahlanma yarışına girmiş durumda. Hükümet verilerine göre, ülkenin savunma bakanlığına ayrılan bütçenin gelecek yıl bu yılki 82,7 milyar avrodan (96 milyar dolar) yüzde 33 artarak 109,7 milyar avroya (127 milyar dolar) yükselmesi planlanıyor.

Avrupa'nın en büyük savunma grubu Rheinmetall, birkaç yıldır süren zayıflığın üstesinden gelmeye çalışan Almanya'nın imalat sektörünü güçlendirebilecek askeri teçhizat üretimi için araç fabrikalarını yeniden kullanan şirketler arasında yer alıyor.

BÖLGESEL VE SEKTÖREL ETKİLER

Volkswagen, 2024'te Osnabrück tesisinde araç üretimini 2027 yazında sona erdirme kararı almıştı. Volkswagen işçi konseyinin ayrı bir açıklamasına göre, bu son gelişme, tesisin 1.800 işinden yaklaşık 1.400'ünü kurtarabilir.

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Olaf Lies, "Bu anlaşmayla Osnabrück için gerçek bir endüstriyel fırsatın kapılarını açıyoruz. Tesis, yüksek nitelikli bir iş gücüne sahip... Aynı zamanda güvenlik durumumuzda ve korunma ihtiyacımızda temel bir değişim yaşandı. Almanya ve Avrupa, kabiliyetlerini güçlendirmeli ve daha bağımsız hale gelmeli" dedi.

Volkswagen, işlemin düzenleyici onay ve yeni organizasyon yapısına ilişkin nihai anlaşmaya tabi olduğunu bildirdi.