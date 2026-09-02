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İsrailli silah şirketinin binası ateşe verildi

Belçika'nın Liege kentinde, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (IAI) ait BATS şirketinin binası kimliği belirsiz aktivistler tarafından ateşe verildi. Saldırıyı anonim bir grup üstlenirken, binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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İsrailli silah şirketinin binası ateşe verildi

Belçika'nın Liege kentinde bulunan İsrailli silah üreticisi IAI'ya ait BATS şirketinin binasında kundaklama gerçekleştirildi. Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberine göre, saldırı anonim bir grup tarafından üstlenildi. Saldırganlar, eylemlerini BATS'ın IAI ile olan bağlantısına işaret ederek gerçekleştirdi.

LIEGE'DE KUNDAKLAMA SALDIRISI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın kullanılamaz hale geldiği ve yangının ciddi hasara yol açtığı görüldü. Yetkililer, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

BELÇİKA SAVUNMA BAKANI'NDAN TEPKİ

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemi gerçekleştirenleri "aşırılık yanlısı" olarak nitelendirdi. Bakan, saldırıyı kınarken, sorumluların bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belçika makamları, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının arkasındaki grubun kimliğini tespit etmek ve olası bağlantıları araştırmak için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, benzer eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaklarını açıkladı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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