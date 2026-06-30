Venezuela'daki deprem felaketinde ölü sayısı artıyor: 50 bin kişi halen kayıp

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından ülkedeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.719'a ulaştığını, en az 5 bin 34 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkililer, yaklaşık 50 bin kişinin ise kayıp olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rodriguez, 25 binden fazla görevlinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp sayısının yüksekliği endişeleri artırıyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde, dün yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısı 1.450, yaralı sayısı 3 bin 150 olarak açıklanmıştı. Depremlerin ardından 12 bin 721 kişinin yerinden edildiği ve 774 binanın çöktüğü bildirilmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin ardından ülkede 4,8 büyüklüğünde bir artçı depremin daha yaşandığını duyurmuştu. Bugün açıklanan yeni verilerle birlikte ölü sayısının 1.719'a, yaralı sayısının 5 bin 34'e yükseldiği ve kayıp sayısının yaklaşık 50 bine ulaştığı belirtildi.