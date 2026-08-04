Venezuela'daki deprem felaketinde ölü sayısı 6 bini geçti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin güncel verileri paylaştı. Rodriguez, can kaybının 579 artarak 6 bin 125'e ulaştığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olarak sabit kaldığını belirtti.

CAN KAYBI 6 BİN 125'E YÜKSELDİ

Rodriguez'in paylaştığı verilere göre, yaralı sayısında değişiklik yaşanmazken, ölü sayısındaki artış dikkat çekti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının enkaz altındaki kayıpları bulmaya odaklandığını bildirdi.

GEÇİCİ BAŞKAN RODRIGUEZ'DEN KONUT MÜJDESİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta katıldığı konut teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yıl sonuna kadar 4 bin aileye 4 bin konut teslim edeceklerini vurgulayan Rodriguez, "Aralık ayına kadar teslim edeceğimiz bu 4 bin konuta ek olarak, yeni evlerin inşasına başlamak için arazi incelemelerimizi sürdürüyor ve sahaları temizliyoruz. Üstelik bu sayıya, sıfırdan yapacağımız ve inşa edeceğimiz yeni projeler dahil değil." ifadelerini kullandı.

AFETZEDELERE DESTEK MESAJI

Rodriguez, afetzedeleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Amacımız, bu çifte depremden ağır şekilde etkilenen vatandaşlarımıza huzur ve mutluluk vermek; onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Geçici çadır kentlerde ve kamplarda kalan her bir kişinin, her bir çocuğun ve her bir büyüğümüzün yalnız olmadığını bilmesini istiyoruz." diye konuştu.

7,2 VE 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.