Venezuela ABD'ye karşı ABD'den destek istedi

Yayınlanma:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li öğrencilerden ülkesiyle olası bir çatışmayı önlemek için destek istedi. Savunma Bakanı ise ABD'nin Karayipler'deki askeri tatbikatlarını "Venezuela'ya yönelik tehdit" olarak nitelendirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas'ta düzenlenen Öğrenci Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, Venezuelalı öğrencilere ABD'deki akranlarıyla iletişime geçmeleri çağrısında bulundu. Maduro, "Kuzey Amerika'daki öğrenci hareketleriyle bağlantı kurarak onlara 'savaşı durdurun, savaşa hayır, Venezuela barış istiyor' mesajını iletmeliler" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ ÖĞRENCİLERDEN DESTEK İSTEDİ

Maduro, ABD'li öğrencilerin köklü üniversitelerde eğitim gördüğünü ve hoşgörülü bireyler olduğunu belirterek, iki ülke arasında olası bir çatışmayı önlemek için onların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Başkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlarBaşkan yardımcısı ABD'nin amacını açıkladı: Venezuela'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorlar

SAVUNMA BAKANI'NDAN ABD'YE TEPKİ

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını eleştirdi. Lopez, "Karayip sakinleri ABD donanmasının bu tatbikatlarından rahatsız. Bu faaliyetlerin amacı Venezuela'yı tehdit etmekten başka bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecekABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek

BÖLGEDE ASKERİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ağustos ayında Venezuela açıklarına deniz gücü göndermesiyle başlayan gerilim sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 4.5 milyon milisi seferber ettiği, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ise Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduklarını açıkladığı bildirildi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubunun bölgeye ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

