Vali müdahale etti, mezunlar ayaklandı 40 bin imza topladı: Üniversitede cinsel saldırı skandalı

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Cornell Üniversitesi, 2024 yılında yaşanan korkunç bir cinsel saldırı iddiasıyla hala gündemde. 20 yaşındaki kadın öğrenciye zorla uyuşturucu madde verilerek 7 erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddialarının ardından, yürütülen soruşturmaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bölge savcılığının takipsizlik kararı vermesi üzerine New York Valisi soruşturmaya el koyarak özel savcı görevlendirdi. Üniversite mezunları ise yönetimin özür dilemesi ve sorumluların istifa etmesi için 40 binden fazla imza topladı.

Ancak savcılık, yeterli ayrıntı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmadı. Savcılığın bu kararına New York yönetimi tepki gösterdi.

Skandalın ardından mağdur öğrenci mezun dahi olmadan okulu bırakmak zorunda kaldı.

ÖĞRENCİLER "ÜST KATTA ÜCRETSİZ SEKS" PAYLAŞIMI YAPTI

Eylül ayında açılan davanın belgelerine yansıyan iğrenç detaylar kan dondurdu. Dava dosyasına göre olay gecesi bir grup öğrenci, Snapchat üzerinden "Üst katta ücretsiz seks" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ardından Cornell Üniversitesi'ne ait bir öğrenci evinde bulunan ve alkollü olduğu ifade edilen "Jane Doe" kod adlı 20 yaşındaki kadın öğrenciye zorla ketamin maddesi verildi. Mağdur öğrenci ifadesinde başlangıçta rızaya dayalı başlayan karşılaşmanın, bilincini kaybetmesiyle birlikte 7 erkek öğrencinin saatler süren rıza dışı cinsel saldırısına dönüştüğünü belirtti.

SAVCILIK "DELİL YETERSİZ" DEDİ, EYALET KARIŞINCA VALİ MÜDAHİL OLDU

Skandalın ardından Cornell yönetimi kendi bünyesinde yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını bölge savcılığına teslim etti. Ancak Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten, ellerinde yeterli ayrıntı ve delil bulunmadığını gerekçe göstererek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmadı.

Savcılığın bu kararı New York eyalet yönetiminde büyük tepkiyle karşılandı. New York Valisi Kathy Hochul, Bölge Savcısı Van Houten'e olan güvenini kaybettiğini açıklayarak dosyayı incelemesi için New York Başsavcısı Letitia James'i özel savcı olarak görevlendirdi. Vali Hochul, genç kadının tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını hak ettiğini vurgularken, Cornell Üniversitesi de soruşturmanın Başsavcılığa devredilmesini desteklediğini duyurdu.

MAĞDUR ÖĞRENCİ OKULU TERK ETTİ, SADECE BİR ŞÜPHELİ İDDİALARA İTİRAZ ETTİ

Yaşanan korkunç olayın kamuoyuna yansıması ve geniş yankı bulmasının ardından, cinsel saldırıya uğrayan mağdur öğrenci mezuniyetini dahi tamamlayamadan Cornell Üniversitesi'nden ayrılmak zorunda kaldı. Dava dosyasında suçlanan öğrencilerden ise yalnızca bir tanesinin iddialara itiraz ettiği belirtildi.

Tepkilerin hedefindeki Bölge Savcısı Van Houten ise daha önce yaptığı savunmada, soruşturmaya dair tüm ayrıntılara sahip olmadıkları için resmi suç duyurusunda bulunamadıklarını öne sürmüştü.

40 BİNDEN FAZLA İMZA YÖNETİMİN İSTİFASINI İSTİYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, skandalın kapatılmak istenmesine tepki gösteren Cornell Üniversitesi mezunları internet üzerinden dev bir imza kampanyası başlattı.

Kısa sürede 40 bin imzayı aşan kampanyada üniversite yönetiminin yaşananlardan dolayı kamuoyundan açıkça özür dilemesi talep edildi. Ayrıca olayla bağlantılı kişileri koruduğu veya üzerini örttüğü tespit edilen tüm yetkililerin derhal istifa etmesi de istendi.