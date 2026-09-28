Toplu cinsel saldırı iddiası sonrası ortalık savaş alanına döndü! Üniversite ateşe verildi

Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Phagwara kentinde bulunan Lovely Professional University (LPU), bir kadın öğrencinin kampüs içerisindeki kız öğrenci yurdunda cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların ardından büyük bir protesto dalgasına sahne oldu.

POLİS RESMİ ŞİKAYET OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Olay, 27 Eylül gecesi kız öğrenci yurtlarından birinin çevresinde öğrencilerin toplanmasıyla başladı. Öğrenciler arasında, bir kadın öğrencinin birkaç gün önce kampüste dışarıdan gelen bir çalışan tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve olayın ardından gerekli adımların atılmadığı yönünde iddialar yayıldı.

Ancak iddiaların ayrıntıları kısa sürede farklı biçimlerde sosyal medyaya yansıdı. Bazı paylaşımlarda öğrencinin intihar ettiği de öne sürüldü. Polis ise ilk aşamada kendilerine böyle bir olayla ilgili resmi şikâyet ulaşmadığını ve iddiaları doğrulayacak bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

GECE BAŞLAYAN PROTESTO KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddiaların kampüste yayılmasının ardından öğrenciler yurtların bulunduğu bölgeden üniversitenin ana girişine doğru yürüdü. Kalabalığın büyümesiyle protestoların seyri değişti.

Kampüsten paylaşılan görüntülerde öğrencilerin üniversite içerisindeki bazı alanlara zarar verdiği, camların kırıldığı, eşyaların devrildiği ve bazı noktalarda yangın çıkarıldığı görüldü. Üniversitenin alışveriş alanı ve diğer bölümlerinde de hasar meydana geldi.

Protestocular daha sonra kampüs dışına çıkarak Jalandhar-Phagwara Ulusal Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşımın yeniden sağlanması için alternatif güzergâhlar kullanıldı.

POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Gerginliğin tırmanması üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yetkililer, protestolar sırasında güvenlik güçlerine taş atıldığını ve bazı polis araçlarının zarar gördüğünü bildirdi.

Punjab Emniyet Müdürü Gaurav Yadav, 28 Eylül'de kampüsü ziyaret ederek olaylarla ilgili incelemelerde bulundu. Yadav, polislerin protestoculara karşı mümkün olduğunca sınırlı güç kullandığını belirterek, vandalizm olaylarına karışanlar hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.

TECAVÜZ İDDİASI İÇİN ÖZEL EKİP

Olayın en kritik aşaması ise soruşturma tarafında yaşandı. Polis, öğrencilerin verdiği ifadeler doğrultusunda kimliği belirsiz bir kişi hakkında tecavüz iddiasıyla FIR kaydı oluşturdu ve dosyanın incelenmesi için Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kurdu.

Yetkililer, olayın aydınlatılması için kampüsteki güvenlik kameralarının inceleneceğini, adli delillerin ve telefon kayıtlarının değerlendirileceğini açıkladı. Soruşturmaya öğrencilerin temsilcilerinin de dahil edileceği belirtildi.

Polis ayrıca olayda dışarıdan kişilerin rol oynayıp oynamadığının da incelendiğini açıkladı. Kampüste bazı telsizlerin bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine bu ihtimalin de soruşturmanın parçası olduğu bildirildi.

ÜNİVERSİTE İDDİALARI REDDETTİ

LPU yönetimi ise öğrencilerin gündeme getirdiği tecavüz iddiasını kesin bir dille reddetti.

Üniversite, sosyal medyada yayılan bilgilerin “yanlış, asılsız ve uydurma” olduğunu savunarak bazı kişilerin kampüste kargaşa yaratmaya çalıştığını öne sürdü. Yönetim ayrıca öğrencilerden sosyal medyadaki doğrulanmamış paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şiddet olaylarının ardından LPU'da normal dersler 10 gün süreyle askıya alındı. Ara sınavlar da ileri bir tarihe ertelendi.

Üniversite, öğrencilerin isterlerse aileleriyle görüşerek kampüsten ayrılabileceklerini, kalmayı tercih edenlerin ise yurtlarından gereksiz yere çıkmamaları gerektiğini duyurdu. Kampüste güvenlik önlemleri artırılırken binlerce öğrencinin evlerine dönmeye başladığı bildirildi.

Tecavüz iddiasının gerçek olup olmadığı ise polis tarafından yürütülen SIT soruşturmasının ardından netlik kazanacak.