Trump'tan Ortadoğu'yu kızıştıracak açıklama: İran'ı ortadan kaldıracağız

ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisinin bu ayki kapağında yer aldı. Trump, derginin kapağında bugüne kadar en çok yer alan isim oldu. Röportajında İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını öne sürdü. Trump ayrıca 3 Kasım'daki ara seçimler sonrasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP: İRAN HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Trump röportajında, İran'ı vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını iddia etti. Trump, "İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum" dedi.

"İRAN'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Trump, İran'a saldırdıklarında İran'ın buna Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vereceğini düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, "Ellerinde her zaman bir tehdit vardı ve bu, bir süre işe yaradı ama biz bu tehdidi temelden ortadan kaldırdık" yanıtını verdi. Geçen hafta "İran'ı ortadan kaldıracağız" açıklaması yapan Trump'a bu açıklaması da soruldu. Trump bu soruya, "Evet, bunu yapacağım, bu mümkün" yanıtını verdi.

TRUMP: İRAN'I ORTADAN KALDIRARAK DÜNYAYA BARIŞ GETİRDİK

"Kendisini barış başkanı olarak nitelendiren biri bir halkı yok edebileceğini nasıl söyleyebilir?" sorusuna ise Trump, "Çünkü İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik. İran'ın varlığında bir barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

3 KASIM'DAN SONRA SALDIRILAR ARTABİLİR

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra ABD'nin İran'a saldırılarını artırıp artırmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Bu, mümkün" yanıtını verdi. Trump, basında çıkan "ABD'nin cephanesi tükeniyor" iddialarını yalanlayarak "Bazı mühimmat türleri, diğerlerine kıyasla biraz daha düşük seviyede. Bunun yanı sıra oldukça güçlü olan ve şimdiye kadarki en yüksek gücüne ulaşmış bulunan orta ve orta-üst sınıf mühimmat seçeneklerimiz de mevcut" ifadelerini kullandı.

AA