Trump’tan muhalefete idam tehdidi

Trump, sosyal medyada “Bu gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Onların sözlerine izin verilemez. HAİNLERİN İSYANCI DAVRANIŞLARI!!! ONLARI HAPSE ATALIM???,” dedi, sonraki bir paylaşımında ise “AYAKLANMA DAVRANIŞI, ÖLÜM CEZASI İLE CEZALANDIRILMALIDIR!” diye yazdı.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Hepsi orduda veya istihbarat teşkilatında görev yapmış olan altı milletvekili, Trump'ın sözlerini tehlikeli buldu ve bunların seçilmiş yetkililere yönelik tehditler olduğunu söyledi.

Michigan Senatörü Elissa Slotkin tarafından paylaşılan Demokratların videosunda Arizona Senatörü Mark Kelly ve Pennsylvania Temsilcisi Chris DeLuzio, New Hampshire Temsilcisi Maggie Goodlander, Pennsylvania Temsilcisi Chrissy Houlahan ve Colorado Temsilcisi Jason Crow yer alıyor.

‘HİÇBİR TEHDİT BİZİ ALIKOYAMAZ’

Donanmada görev yapmış ve eski bir astronot olan Senatör Kelly, “Yasalarımız açık. Yasadışı emirleri reddedebilirsiniz” savunmasını yaptı.

“Bu yönetim, üniformalı askeri ve istihbarat topluluğu profesyonellerimizi Amerikan vatandaşlarına karşı kışkırtıyor. Sizler de bizim gibi bu Anayasayı korumak ve savunmak için yemin ettiniz. Şu anda Anayasamıza yönelik tehditler sadece yurt dışından değil, buradan, kendi ülkemizden de geliyor. Hiçbir tehdit, sindirme veya şiddet çağrısı bizi bu kutsal yükümlülükten alıkoyamaz.”

HIZINI ALAMADI PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Trump'ın verdiği yanıt, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı bir dizi gönderiyle geldi.

Trump paylaşımında "Buna EN ÜST DÜZEYDE İSYANCI DAVRANIŞ denir. Ülkemize ihanet eden bu kişilerin her biri TUTUKLANMALI VE YARGILANMALIDIR. Sözlerinin kabul edilmesine izin verilemez — Artık bir ülkemiz kalmayacak!!! ÖRNEK OLMASI GEREKİR” dedi.

Devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Onların sözlerinin kabul edilmesine izin verilemez. HAİNLERİN İSYANCI DAVRANIŞLARI!!! ONLARI HAPSE ATIN???”

‘GEORGE WASHINGTON ONLARI ASARDI’

Üçüncü bir gönderide ise “AYAKLANMA DAVRANIŞI, ÖLÜM CEZASI İLE CEZALANDIRILMALIDIR!” diye yazdı.

Trump ayrıca “GEORGE WASHINGTON ONLARI ASARDI!!” yazan bir TruthSocial gönderisini de paylaştı.

BEYAZ SARAY OLAYI SAVUŞTURDU

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, Trump'ın Kongre üyelerinin idamını istediği yönündeki iddiaları reddetti.

“Bu odadaki çoğu kişi başkanın tepkisini konuşmak istiyor, ancak başkanın bu şekilde tepki vermesine neden olan şeyi konuşmak istemiyor” diyen Leavitt, milletvekillerini askeri personeli “yasal emirlere” karşı gelmeye teşvik etmekle suçladı.