Irak savaşının mimarı Cheney'in cenazesinde kriz: Trump ve yardımcısı davet edilmedi

ABD’de Irak savaşının mimarlarından olan, George Bush’un yardımcısı Dick Cheney, ölmesinin ardından hakkında düzenlenen anma töreniyle eski ABD Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından uğurlandı. Trump ve Yardımcısı JD Vance törene davet edilmedi. Eski Başkan Obama ise katılmamayı tercih etti.

Perşembe günü, Washington DC'de eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin cenazesi için ABD’nin iki partisinden siyasi figürler bir araya geldi. Trump’ın MAGA hareketi öncesi Cumhuriyetçi hareketin önemli isimlerinden olan, Irak savaşının en büyük mimarlarından Cheney’nin cenazesine ki eski başkan ve hayatta olan tüm eski başkan yardımcıları katıldı.

Ancak ülkenin iki mevcut lideri törene katılmadı. Konuya yakın bir kaynağa göre, ne Başkan Donald Trump ne de Başkan Yardımcısı JD Vance cenaze törenine katılmadı ve cenazeye davet de edilmediler.

TRUMP VANCE İKİLİSİ DAVET EDİLMEDİ

Vance perşembe günü, eski başkan yardımcısının “ülkesine hizmet eden bir adam” olduğunu söyledi ve ailesine “bu yaslı anda en iyi dileklerini” iletti. Trump, Cheney'nin ölümüne ilişkin kamuoyuna bir taziye mesajı vermedi veya yorum yapmadı.

OBAMA DA KATILMADI

Öte yandan Cheney’in başkan yardımcılığını yaptığı George Bush’un ardından Beyaz Saray’a gelen Demokrat eski Başkan Barrack Obama da törene katılmadı.

BEYAZ SARAY’IN ESKİ İSİMLERİ ORADAYDI

Cheney, Washington'daki Ulusal Katedral'de sadece davetlilerin katıldığı anma töreninde tam askeri onurlandırma ile uğurlandı. Eski başkanlar Joe Biden ve George W. Bush ile eski first lady'ler Jill Biden ve Laura Bush'un yanı sıra eski başkan yardımcıları Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore ve Dan Quayle de törene katıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

