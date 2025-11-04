Irak Savaşı'nın mimarlarındandı: Dick Cheney hayatını kaybetti

Irak Savaşı'nın mimarlarındandı: Dick Cheney hayatını kaybetti
Yayınlanma:
ABD dış politikasındaki ve başkan yardımcılığı koltuğundaki en etkili isimlerden Dick Cheney yaşamını yitirdi.

ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Cheney’nin ölümü ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamayla duyuruldu.

BUSH DÖNEMİNİN EN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

dick-cheney-2.jpg

30 Ocak 1941’de Nebraska’nın Lincoln kentinde doğan Cheney, 2001–2009 yılları arasında George W. Bush yönetiminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Amerikan siyasetinde “en güçlü başkan yardımcısı” olarak anılan Cheney, özellikle güvenlik ve dış politika alanlarındaki etkisiyle tanınıyordu.

ABD'NİN IRAK'A SALDIRMASININ MİMARLARINDAN

dick-cheney-1.jpg

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Washington’un güvenlik stratejilerini şekillendiren isimlerden biri olan Cheney, Irak Savaşı’nın en güçlü savunucuları arasında yer aldı. Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğu yönündeki iddiaların en sert destekçilerindendi.

Çin uyardı: ABD Irak'taki hatayı tekrarlıyorÇin uyardı: ABD Irak'taki hatayı tekrarlıyor

Bush döneminde Amerikan dış politikasına damga vuran Cheney, hem etkili kararları hem de tartışmalı politikalarıyla ABD tarihinde derin bir iz bıraktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Dünya
Friedrich Merz Şara'yı Almanya'ya davet etti
Friedrich Merz Şara'yı Almanya'ya davet etti
Vietnam'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'ı aştı
Vietnam'da sel felaketi