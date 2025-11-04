Irak Savaşı'nın mimarlarındandı: Dick Cheney hayatını kaybetti

ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Cheney’nin ölümü ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamayla duyuruldu.

BUSH DÖNEMİNİN EN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

30 Ocak 1941’de Nebraska’nın Lincoln kentinde doğan Cheney, 2001–2009 yılları arasında George W. Bush yönetiminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Amerikan siyasetinde “en güçlü başkan yardımcısı” olarak anılan Cheney, özellikle güvenlik ve dış politika alanlarındaki etkisiyle tanınıyordu.

ABD'NİN IRAK'A SALDIRMASININ MİMARLARINDAN

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Washington’un güvenlik stratejilerini şekillendiren isimlerden biri olan Cheney, Irak Savaşı’nın en güçlü savunucuları arasında yer aldı. Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğu yönündeki iddiaların en sert destekçilerindendi.

Bush döneminde Amerikan dış politikasına damga vuran Cheney, hem etkili kararları hem de tartışmalı politikalarıyla ABD tarihinde derin bir iz bıraktı.