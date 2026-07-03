Trump'tan İran'la anlaşma iddiası: Neredeyse hepsini kabul ettiller

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalına verdiği mülakatta İran ile devam eden görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, İran tarafının taleplerinin neredeyse tamamını kabul ettiğini söyledi. ABD Başkanı, İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerini yineleyerek, temel amacın İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek olduğunu vurguladı.

TRUMP: "İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEYLERİN NEREDEYSE HEPSİNİ KABUL ETTİLER"

Trump, CNBC kanalına verdiği mülakatta, İran ile görüşmelere yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler."

"NÜKLEER SİLAH EDİNEMEZLER"

Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler."

"GEÇEN HAFTA ÜÇ DEFA VURDUM"

İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, geçen hafta İran'a yönelik operasyonlarına da değindi:

"Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler."

(AA)