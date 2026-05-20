Trump'tan İran'a teklif açıklaması: İşler çok hızlı gerçekleşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı. Trump, İran'la ilgili güncel durumun ne olduğu yönündeki bir soruya, şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu dile getirdi.

“DOĞRU YANIT ALMALIYIZ”

Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bunu başarırsak (anlaşma olursa), çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız. Onlardan doğru yanıt almalıyız, tamamen yüzde 10 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızla ilerler.”

“ÇOK İYİ İNSANLARLA MUHATAP OLUYORUZ”

Donald Trump ayrıca, İran'da şu anda görüştükleri liderlerin eski isimlere göre daha "mantıklı" ve "makul" isimler olduklarını vurguladı. Trump şöyle konuştu:

“Size şunu söylemeliyim ki çok iyi insanlarla muhatap oluyoruz. Yetenekli ve zeki insanlar. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar.”

(AA)