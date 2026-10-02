Trump'tan bir garip seçim konuşması! Kimse ne dediğini anlayamadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oklahoma’daki mitinginde kullandığı ifadeler, seçim çağrısının sınırları konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Trump, 1 Kasım’daki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek istemek için gittiği Durant kentinde seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Konuşmasının bir bölümünde Cumhuriyetçilerin seçimleri kazanacağının varsayılmaması gerektiğini söyleyen Trump, başka eyaletlerdeki seçmenlerin de harekete geçirilmesini istedi.

"DIŞARI ÇIKIP OY KULLANIN"

Trump, “Amerika’nın altın çağı üzerimizde. Ama dışarı çıkmalısınız. Oy kullanmalısınız. Başka eyaletlerden insanları da oy kullanmaya getirmelisiniz” ifadelerini kullandı. Ardından Cumhuriyetçi adayların kazanması gerektiğini belirterek, “Bu siyaset. Savaş gibi. Vladimir’e bakın. Bir günlük bir savaş olacağını sanıyordu. Beş yıl sürdü. Bazı şeyler olur” dedi.

Trump’ın sözlerinin devamında, Cumhuriyetçilerin seçimi kazanacaklarını varsaymamaları gerektiğini vurguladığı görüldü. Başkan, “Dışarı çıkıp oy kullanmalısınız. Kazanacaklarını varsayamazsınız” dedi.

VATANDAŞLAR SADECE KAYITLI OLDUKLARI BÖLGEDE OY KULLANABİLİR

Ancak ABD’de seçimlerde oy kullanma hakkı eyaletlerde belirli uygunluk ve ikamet koşullarına bağlı. Oklahoma Seçim Kurulu, seçmenlerin ikamet ettikleri adrese göre kayıt yaptırmaları gerektiğini ve yalnızca kayıtlı oldukları seçim bölgesinde oy kullanabileceklerini açıkça belirtiyor. Eyalet anayasasına göre seçmenlerin ABD vatandaşı ve Oklahoma'nın gerçek sakini olması gerekiyor.

Oklahoma yasalarında, oy kullanmaya uygun olmadığını bilmesine rağmen seçimde oy kullanan kişinin suç işlediği belirtiliyor. Aynı düzenleme, kayıt yeri değiştikten sonra eski bölgede oy kullanmayı ve birden fazla oy kullanmayı da yasaklıyor.

"BENİM ADAY OLDUĞUMU DÜŞÜNÜN"

Trump’ın Oklahoma ziyareti, Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre’deki çoğunluklarını koruma mücadelesinin başlangıcında gerçekleşti. Trump, Oklahoma’nın yanı sıra Texas’ta da miting düzenleyerek Cumhuriyetçi adaylara açık destek verdi. Reuters, Trump’ın önümüzdeki 32 gün boyunca Cumhuriyetçi adaylar için yoğun bir seçim kampanyası yürütmesinin planlandığını bildirdi.

Oklahoma’daki mitingde Trump’ın temel mesajı ise Cumhuriyetçi seçmenin sandığa gitmesini sağlamak oldu. “Pretend I’m running, please” (“Lütfen benim aday olduğumu düşünün”) diyen Trump, Cumhuriyetçilerin kazanamaması halinde kendisinin azledilmesi ihtimalinden de söz etti.