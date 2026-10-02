Trump’ın Maduro planı ortaya çıktı! Operasyondan önce yapay zekaya bu soruyu sormuş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da Nicolás Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyon öncesinde Elon Musk’ın yapay zeka sohbet botu Grok’a danıştığı ortaya çıktı.

TIME dergisinin Trump yönetimi hakkında yayımladığı habere göre Trump, Aralık 2025’te Elon Musk ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği özel görüşmede saatler boyunca Grok’a çeşitli sorular yöneltti. Soruların Trump’ın başkanlığı ve siyasi mirasının yanı sıra Venezuela’daki gelişmelerle de ilgili olduğu belirtildi.

YAPAY ZEKADAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump’ın özellikle dikkat çeken sorularından biri, ABD’nin dönemin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalaması halinde ülkede nasıl bir tepki yaşanacağı oldu.

Grok’un Trump’a verdiği yanıtta Maduro, son derece sevilmeyen ve baskıcı bir lider olarak değerlendirildi. Yapay zeka sohbet botu, çok sayıda Venezuelalının Maduro’nun iktidardan uzaklaştırılmasını kutlayabileceğini öngördü.

ABD-VENEZUELA ARASI GERİLİM TIRMANIYORDU

Bu görüşmenin yapıldığı dönemde Washington ile Caracas arasındaki gerilim zaten tırmanmıştı. Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduklarını öne sürdüğü Venezuela teknelerine yönelik askeri operasyonlar düzenlemeye başlamıştı.

Yaklaşık bir ay sonra, 3 Ocak 2026’da ABD güçleri Venezuela’da bir operasyon düzenledi ve Maduro yakalanarak ABD’ye götürüldü. Operasyonun ardından Venezuela’nın bazı bölgelerinde Maduro karşıtı kutlamalar yaşandı.

YANITI "ÇOK ZEKİCE" BULDU

TIME’a konuşan kaynağa göre Trump, yaşananların ardından Grok’un değerlendirmesinden oldukça etkilendi ve yapay zekanın yeteneklerini "çok zekice" buldu. Ancak haberde Grok’un Trump’a doğrudan "Maduro’yu yakalayın" şeklinde bir tavsiyede bulunduğu belirtilmedi. Bildirilen görüşme, Trump’ın olası operasyonun Venezuela kamuoyundaki karşılığını yapay zekaya sormasıyla sınırlıydı.

Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından ABD yönetimi Venezuela’da geçiş sürecine ilişkin planlarını da gündeme taşıdı. Trump, Venezuela’da seçimlerin yapılabileceğini ancak bunun için henüz erken olduğunu söyledi.

İRAN SAVAŞI İÇİN DE DESTEK ALIYOR

Trump’ın Venezuela operasyonu öncesinde Grok’a danıştığının ortaya çıkması ise yapay zekanın devlet yönetimi, dış politika ve askeri karar süreçlerindeki rolüne ilişkin tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Bu tartışma, Trump yönetiminin yapay zekayı savunma alanında giderek daha fazla kullanmasıyla da dikkat çekti. Pentagon’un yapay zekadan sorumlu yetkilisi daha önce ordunun İran savaşı sırasında "Gov Grok" adlı sistemi kuvvetlerin konuşlandırılması ve hedeflerin belirlenmesine destek amacıyla kullandığını açıklamıştı.