Trump'a yazılan aşk mektubu Melanie'yi çılgına çevirdi! Evraklar üzerinde çalışırken yakaladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde Beyaz Saray’ın en dikkat çeken isimlerinden biri, 35 yaşındaki özel asistanı Natalie Harp oldu. Resmi olarak “Başkan Özel Asistanı ve Başkan İcra Asistanı” görevlerini yürüten Harp, Trump’ın günlük çalışma düzeninin merkezinde yer alıyor. Başkanın telefon ve bilgi akışının organize edilmesinden toplantı ve programlarına kadar pek çok alanda rol üstlenen Harp, Trump’ın sosyal medya faaliyetlerinde de etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Harp’ın Trump’ın yanında bu kadar sık görülmesi, kendisine Beyaz Saray içerisinde “human printer” yani “insan yazıcı” lakabının takılmasına da yol açtı. ABD basınındaki haberlere göre Harp, başkanın dikkatine sunulacak bilgilerin belirlenmesinde de önemli bir geçiş noktası haline gelmiş durumda.

TRUMP'IN GÖLGESİ GİBİ

Harp’ın Trump’a eşlik ettiği alan yalnızca Beyaz Saray'la sınırlı değil. Başkanın seyahatlerinde, siyasi etkinliklerinde ve özel programlarında da sık sık yanında yer alan genç yardımcı, güvenlik risklerinin gündeme geldiği bazı kritik seyahatlerde dahi Trump’ın en yakınındaki sınırlı ekip arasında bulundu.

Nitekim ABD basınında yer alan bir habere göre, Trump’ın İran kaynaklı olası bir tehdit nedeniyle daha güvenli bir uçağa gizlice geçirildiği Ankara seyahatinde Harp da başkanın yanında bulunan az sayıdaki isimden biriydi. Ayrıca Harp’ın Çin ziyareti gibi uluslararası temaslarda da Trump’ın beraberindeki ekipte yer aldığı görüldü.

Bu yakınlık son haftalarda daha da görünür hale geldi. Harp, Trump’ın New Jersey’deki golf kulübündeki hafta sonu programında da başkanın yanında görüntülendi.

FIRST LADY KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Harp’ın Trump üzerindeki etkisi ve sürekli başkanın yanında bulunması, bu kez First Lady Melania Trump’la ilgili dikkat çekici iddiaların gündeme gelmesine neden oldu.

Farklı uluslararası yayınlarda tartışılan iddialara göre Melania Trump, eşinin Harp ile kurduğu son derece yakın çalışma ilişkisinden rahatsızlık duyuyor. En dikkat çekici iddia ise Melania’nın birkaç hafta önce gece saatlerinde Trump ile Harp’ı ailenin kullanımına ayrılan özel bölümde evraklar üzerinde çalışırken gördüğü yönünde.

Bu iddianın ardından First Lady’nin Harp’ın Beyaz Saray’daki konumundan duyduğu rahatsızlığın arttığı ve yakın çevresine özel asistan konusunda tepki gösterdiği ileri sürüldü.

FİLTRE GÖREVİ

İddialar, Harp’ın Trump’ın çalışma hayatındaki etkisinin çok daha geniş olduğuna ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı. Trump’ın en sadık yardımcılarından biri olarak tanımlanan Harp’ın başkana yalnızca bilgi ulaştırmadığı, hangi bilgilerin başkanın önüne çıkacağı konusunda da önemli bir filtre görevi gördüğü öne sürüldü.

"SEN BENİM İÇİN HER ŞEYSİN"

Tartışmaların büyümesinde Harp’ın geçmişte Trump’a gönderdiği öne sürülen bazı mesajlar da etkili oldu.

Uluslararası yayınlarda aktarılan yazışmalarda Harp’ın Trump’a son derece kişisel ve duygusal ifadeler kullandığı görüldü. Bir mesajında Trump’a “Benim için önemli olan tek kişi sensin” anlamına gelen ifadeler kullandığı, başka bir bölümde ise onu hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğunu belirttiği aktarıldı. İtalyan Corriere della Sera, söz konusu yazışmaların profesyonel bir çalışan-patron ilişkisinin sınırlarını tartışmaya açacak kadar kişisel bir üslup taşıdığını yazdı.

Bu mesajların ortaya çıkması, Harp’ın Trump’a yönelik sadakatinin boyutuna ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

MELANIA YENİDEN SAHNEDE

Tartışmaların hemen ardından Melania Trump’ın kamuoyu önündeki görünürlüğünün artması da dikkat çekti.

First Lady, uzun bir aradan sonra Ağustos ayında Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'ndeki etkinlikte Trump ile birlikte kameraların karşısına çıktı. Melania, sahneye çıktığında kamuoyundaki yokluğuna gönderme yaparak, “Beni özlediğinizi duydum. İşte buradayım” şeklinde esprili bir ifadeyle konuşmasına başladı.

Bunun ardından Melania ve Trump, Washington’daki Freedom 250 Grand Prix etkinliğinde de birlikte görüntülendi. Harp’ın da aynı etkinlikte başkanın bulunduğu bölümde yer alması, üçlü arasındaki ilişkiye dair sosyal medyadaki spekülasyonları yeniden gündeme taşıdı.

Bazı görüntülerde Harp’ın Trump ve Melania’nın bulunduğu alana oldukça yakın olması tartışılırken, sosyal medyada “Harp’ın First Lady’den uzak tutulduğu” yönünde yorumlar da yapıldı.

BEYAZ SARAY'DA GÜÇ MÜCADELESİ Mİ?

Trump’ın Harp’a duyduğu güven ise tartışmaların diğer ayağını oluşturuyor. ABD basınında Harp’ın başkanın en sadık yardımcılarından biri olduğu ve Trump’ın kendisini son derece güvendiği isimler arasında gördüğü aktarıldı. Los Angeles Times da Harp’ın Trump’la giderek daha yakın bir çalışma bağı kurduğunu ve başkanın kendisine güvendiğini belirtti.

Harp’ın yıllık 150 bin dolar maaş aldığı ve Trump’ın yakın çevresinde doğrudan erişime sahip az sayıdaki isimden biri olduğu bildirildi.

Bununla birlikte, Trump ile Harp arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin sosyal medya ve bazı medya organlarında çok sayıda spekülasyon ortaya atılsa da taraflardan bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.