Trump'a kendi partisinden pedofil Epstein şoku: Sis perdesi olarak kullanıyor

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Başkan Donald Trump'ı Jeffrey Epstein dosyalarının tamamen açıklanmasını engellemeye çalışmakla suçladı. Massie, ABC'nin This Week programındaki açıklamasında, Trump'ın Epstein ile bağlantılı Demokratları soruşturma talimatının, dosyaların yayınlanmasını önlemek için "son çare" niteliğinde olduğunu iddia etti.

"SORUŞTURMALAR SİS PERDESİ OLABİLİR"

Massie, "Başkan bunun bir aldatmaca olduğunu söylüyor. Peki neden bir aldatmacayı soruşturuyor? Bu soruşturmalar, Epstein dosyalarının açıklanmasını engellemek için büyük bir sis perdesi olabilir" ifadelerini kullandı. Massie, Trump'ın kendisini değil, zengin ve güçlü bağışçılarını korumaya çalıştığını öne sürdü.

DEMOKRAT MİLLETVEKİLİNDEN ADALET VURGUSU

Demokrat milletvekili Ro Khanna ise NBC'nin Meet the Press programında yaptığı açıklamada, "Bu çaba Donald Trump ile ilgili değil, hayatta kalanlar için adalet arayışıdır" dedi. Khanna, Epstein'ın kurbanlarının salı günü Washington'da Trump'la görüşmeyi talep edeceklerini belirtti.

CUMHURİYETÇİ LİDERDEN TEPKİYE TEPKİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise Fox News'te yaptığı açıklamada, "Bunu Başkan Trump'ı hedef almak için yapıyorlar. Epstein Demokratların oyun planı, bu silahı ellerinden alacağız" diyerek Trump'ın Epstein'la bağlantısı olduğu iddialarını reddetti. Ancak Senato'nun konuyu görüşmeyeceği tahmin ediliyor.