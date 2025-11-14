‘Herkesi yakabilecek bir ilişkiler ağı’ Trump’a kadar uzanan Epstein belgeleri şantaj makinesine mı dönüştü?

‘Herkesi yakabilecek bir ilişkiler ağı’ Trump’a kadar uzanan Epstein belgeleri şantaj makinesine mı dönüştü?
Yayınlanma:
Jeffrey Epstein'ın Başkan Donald Trump hakkındaki e-postaları, ikilinin ilişkisini yeniden gündeme getirdi. Demokratların yayımladığı e-postalar, Trump'ın Epstein'ın faaliyetlerine dair ne bildiği konusunda soru işaretleri yaratırken, Beyaz Saray bu girişimi "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi. Olayın perde arkasını Halk TV Washingon Muhabiri Serra Karaçam anlattı.

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein'ın, Başkan Donald Trump'la ilgili e-postaları, ikilinin geçmişteki ilişkisini yeniden tartışmaya açtı. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafından yayımlanan e-postalar, Trump'ın Epstein'ın kurbanlarından biriyle "evinde saatler geçirdiğini" ve "kızlar hakkında bilgi sahibi olduğunu" iddia ediyor.

TRUMP NE ZAMAN ÖĞRENDİ?

Demokratlar, söz konusu e-postaların Trump'ın Epstein'ın faaliyetleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu konusunda ciddi sorular doğurduğunu belirtti. Ohio Demokrat Milletvekili Greg Landsman, "Bu ikisi çok yakındı, bu yüzden soru şu: Trump neyi ne zaman öğrendi?" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN "KARALAMA" TEPKİSİ

Beyaz Saray, e-postaların yayımlanmasını "karalama kampanyası" olarak nitelendirirken, Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Demokratların “dikkatleri başka konulardan uzaklaştırmaya çalıştığını” öne sürdü.

Trump’a çocuk istismarı suçlaması! Epstein belgeleri ortaya çıktı ABD sarsıldıTrump’a çocuk istismarı suçlaması! Epstein belgeleri ortaya çıktı ABD sarsıldı

Trump ayrıca, Cumhuriyetçi milletvekillerini, Epstein'la ilgili kayıtların tamamen yayımlanmasını öngören bir yasa tasarısına destek vermemeleri konusunda uyardı ve "Sadece çok kötü veya aptal bir Cumhuriyetçi bu tuzağa düşer" dedi.

‘HERKESİ YAKABİLECEK BİR İLİŞKİLER AĞI’

Dünyayı sarsan olayın yankıları sürerken, gözler ABD’ye çevrildi. Halk TV Washington Muhabiri Serra Karaçam, Halk TV yayınında olayın perde arkasını anlattı. Trump-Epstein ilişkisine değinen Karaçam, istismar örgütünün herkesi yakabilecek bir ilişkiler ağı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Karaçam olayın arka planını şu ifadelerle bildirdi:

2002 yılına kadar araları iyiydi. 2004 yılında Palm Beach'teki bir mülk ve arazi üzerinden araları ilk o yüzden açılıyor. Araları açıldıktan bir yıl sonra ilk soruşturma Florida'da yerel olarak Epstein'le ilgili, bir ailenin kızlarıyla ilgili şikayet etmesi üzerine başlıyor.

Ondan bir yıl sonra zaten Trump onu uzaklaştırıyor. 2007 yılında da kulüp üyeliğini iptal ettiriyor. O zamandan beri zaten araları iyi değil. Doğum günlerindeki notlarda, “genç tarafa meylediyor” notu gibi.

Demokratlar e-postaları paylaştı! Epstein: "Trump kızlardan haberdardı"Demokratlar e-postaları paylaştı! Epstein: "Trump kızlardan haberdardı"

NEDEN KANITLANAMIYOR?

Şimdi neden ispatlanamıyor? Trump’ın tam olarak bildiği burada dönen dolaplar. Öyle bir ifade biçimi var ki... Şimdi rıza meselesine baktığınız zaman işte bugün Türkiye'de de konuşuluyor. İşte 25 yaşındaki bir kızdan bahsettiğimiz zaman mesela, onun artık 50 yaşındaki bir adamla olmasıyla, reşit olmayan bir kişiyle olan ilişki aynı şey değil.

TRUMP NE BİLİYOR?

Ama Trump'ın bu davet defterine yazdığı “gençleri sever” kısmında, çocukları sever, onları pazarlar anlamı çıkmadığı için tam olarak işlerin ne kadarına hakim olduğunu, ne gösterdiğinden emin olamıyoruz.

‘CLINTON’IN BAŞI BELAYA GİREBİLİR’

Ama elbette ki o camianın içerisinde 2015'te Clinton'la ilgili yaptığı ifadede orada bir suça yönelik bir şeylerden Clinton'ın sorun yaşayabileceğini ima etmesi, yoksa neden bir problem yaşayabilir?

İyi birisi ama diyor, meşhur ada ile ilgili Epstein'le beraber başı derde girebilir diyor. Yani orada yasa dışı bir şeyler olduğunu bildiğini, Clinton'ın da bu işin içinde olduğunu söylüyor.

‘ŞANTAJ MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ’

Aslında geleceğe yönelik kendine karşı olabileceklerin de önünü bu şekilde almış oluyor. Dolayısıyla herkesi yakabilecek bir yıllara yayılmış ilişkiler ağı ve suç örgütünden bahsediyoruz.

Ve bu örgüt dünyanın en güçlü, zengin insanlarına belli bir oranda tırnak işareti içerisinde “hizmet sağlamış.” Dolayısıyla eli çok güçlü. Bir şantaj makinesine dönüşmüş olduğunu tahmin etmek çok zor değil.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Dünya
Şehit Hasan Mutlu’nun ailesine acı haber verildi
Şehit Hasan Mutlu’nun ailesine acı haber verildi
Akdeniz’de gerilim sürüyor! Erhürman Türkiye’ye geldi, Yunanistan ve İsrail Akdeniz'de tatbikat yaptı
Akdeniz’de gerilim sürüyor! Erhürman Türkiye’ye geldi, Yunanistan ve İsrail Akdeniz'de tatbikat yaptı