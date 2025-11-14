‘Herkesi yakabilecek bir ilişkiler ağı’ Trump’a kadar uzanan Epstein belgeleri şantaj makinesine mı dönüştü?

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein'ın, Başkan Donald Trump'la ilgili e-postaları, ikilinin geçmişteki ilişkisini yeniden tartışmaya açtı. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafından yayımlanan e-postalar, Trump'ın Epstein'ın kurbanlarından biriyle "evinde saatler geçirdiğini" ve "kızlar hakkında bilgi sahibi olduğunu" iddia ediyor.

TRUMP NE ZAMAN ÖĞRENDİ?

Demokratlar, söz konusu e-postaların Trump'ın Epstein'ın faaliyetleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu konusunda ciddi sorular doğurduğunu belirtti. Ohio Demokrat Milletvekili Greg Landsman, "Bu ikisi çok yakındı, bu yüzden soru şu: Trump neyi ne zaman öğrendi?" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN "KARALAMA" TEPKİSİ

Beyaz Saray, e-postaların yayımlanmasını "karalama kampanyası" olarak nitelendirirken, Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Demokratların “dikkatleri başka konulardan uzaklaştırmaya çalıştığını” öne sürdü.

Trump ayrıca, Cumhuriyetçi milletvekillerini, Epstein'la ilgili kayıtların tamamen yayımlanmasını öngören bir yasa tasarısına destek vermemeleri konusunda uyardı ve "Sadece çok kötü veya aptal bir Cumhuriyetçi bu tuzağa düşer" dedi.

‘HERKESİ YAKABİLECEK BİR İLİŞKİLER AĞI’

Dünyayı sarsan olayın yankıları sürerken, gözler ABD’ye çevrildi. Halk TV Washington Muhabiri Serra Karaçam, Halk TV yayınında olayın perde arkasını anlattı. Trump-Epstein ilişkisine değinen Karaçam, istismar örgütünün herkesi yakabilecek bir ilişkiler ağı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Karaçam olayın arka planını şu ifadelerle bildirdi:

“2002 yılına kadar araları iyiydi. 2004 yılında Palm Beach'teki bir mülk ve arazi üzerinden araları ilk o yüzden açılıyor. Araları açıldıktan bir yıl sonra ilk soruşturma Florida'da yerel olarak Epstein'le ilgili, bir ailenin kızlarıyla ilgili şikayet etmesi üzerine başlıyor. Ondan bir yıl sonra zaten Trump onu uzaklaştırıyor. 2007 yılında da kulüp üyeliğini iptal ettiriyor. O zamandan beri zaten araları iyi değil. Doğum günlerindeki notlarda, “genç tarafa meylediyor” notu gibi.

NEDEN KANITLANAMIYOR?

Şimdi neden ispatlanamıyor? Trump’ın tam olarak bildiği burada dönen dolaplar. Öyle bir ifade biçimi var ki... Şimdi rıza meselesine baktığınız zaman işte bugün Türkiye'de de konuşuluyor. İşte 25 yaşındaki bir kızdan bahsettiğimiz zaman mesela, onun artık 50 yaşındaki bir adamla olmasıyla, reşit olmayan bir kişiyle olan ilişki aynı şey değil.

TRUMP NE BİLİYOR?

Ama Trump'ın bu davet defterine yazdığı “gençleri sever” kısmında, çocukları sever, onları pazarlar anlamı çıkmadığı için tam olarak işlerin ne kadarına hakim olduğunu, ne gösterdiğinden emin olamıyoruz.

‘CLINTON’IN BAŞI BELAYA GİREBİLİR’

Ama elbette ki o camianın içerisinde 2015'te Clinton'la ilgili yaptığı ifadede orada bir suça yönelik bir şeylerden Clinton'ın sorun yaşayabileceğini ima etmesi, yoksa neden bir problem yaşayabilir? İyi birisi ama diyor, meşhur ada ile ilgili Epstein'le beraber başı derde girebilir diyor. Yani orada yasa dışı bir şeyler olduğunu bildiğini, Clinton'ın da bu işin içinde olduğunu söylüyor.

‘ŞANTAJ MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ’