Trump’a çocuk istismarı suçlaması! Epstein belgeleri ortaya çıktı ABD sarsıldı

2019'da ölü bulunan Jeffrey Epstein, çocukları kaçırıp seks kölesi yaptığı bir ada ile dünya kamuoyunun gündeme geldi.

Epstein'e ait çocukların istismar edildiği bu adaya dünya çapında tanınmış isimler geldi.

Epstein'in müşteri listesi hiçbir zaman tamamen ortaya çıkmadı. ABD kamuoyunda bu listenin devlet elinde olduğu ve ifşa edilmesi için sık sık çağrılar yapıldı.

Donald Trump, son ABD seçiminde de Epstein ile ilgili belgeleri açıklayacağı sözünü verdi. Fakat Trump'ın yayımladığı belgeler hiçbir zaman ABD kamuoyunu tatmin etmedi.

Sadece ABD'de sınırlı kalmayan uluslararası bir çocuk istismarı skandalı olan bu olayda Trump'ın da faillerden biri olduğu iddia edildi.

İngiltere'de pedofil Epstein krizi! Prense bir şok daha

Trump, Epstein ile 20 yıl öncesine dayanan bir 'dostluğa' sahip olduğu kamuoyuna açık belge ve haberlerde görülüyordu. Trump da Epstein ile arkadaşlığını uzun süre önce kestiğini belirterek kendini savunmuştu.

ABD'de sık sık Trump'ın da çocuk istismarı faillerinden biri olduğu yüksek sesle dile getirildi.

Tatmin edici belgeler olmasa da bu durum dün ABD Demokratları'nın yayımladığı belgeler ile değişti.

İSTİSMAR MAĞDURU İLE SAATLERCE GEÇİRDİ

Epstein'in istismar zincirinde ortaklık yaptığı Ghislaine Maxwell ile e-posta kayıtları ortaya çıktı.

Bu e-postalarda Trump'ın da zorla kaçırılıp istismara maruz bırakılan bir mağdur ile 'saatlerce' zaman geçirdiği ifade edildiği görüldü.

2011 tarihli bir e-postada Epstein, Ghislaine Maxwell’e “Trump, [adı sansürlenen mağdur] ile evimde saatler geçirdi ama bu kimse tarafından hiç dile getirilmedi” diyor.

“O havlamayan köpeğin Trump olduğunu anlamanı istiyorum. [MAĞDUR] onunla benim evimde saatler geçirdi, fakat bir kez bile adı geçmedi. Polis şefi, vs. Ben yüzde 75 oradayım.”

2019’da Gazeteci Michael Wolff’a yazdığı bir başka mesajda ise Epstein, “Trump kızlardan haberdardı, Ghislaine’den durmasını istedi” ifadesini kullanıyor.

"[MAĞDUR] Mar-a-Lago. […]. Trump, bana istifa etmemi söyledi; hiçbir zaman üye olmadım. Elbette kızları biliyordu, çünkü Ghislaine’e durmasını söylemişti. --"

Michael Wolff da Trump hakkında birçok kitap kaleme almış bir gazeteci olarak tanınıyor.

TRUMP CEPHESİNDEN YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu e-postaların Demokratlar tarafından “Trump’a zarar vermek amacıyla” sızdırıldığını öne sürdü. Leavitt, “Trump, Epstein’ı yıllar önce kulübünden kovdu. Giuffre kendisine karşı bir suçlamada bulunmadı” dedi.

Trump ise sosyal medya hesabında, “Demokratlar Epstein yalanını tekrar gündeme getiriyor çünkü kendi başarısızlıklarını örtbas etmek istiyorlar” paylaşımında bulundu.

"Görüyorsun, Donald’ın ne kadar kirli olduğunu biliyorum. Bence New York’taki avukat olmayan iş insanlarının hiçbir fikri yok. “Fixer”ının (işlerini halleden kişinin) itirafçı olmasının ne anlama geldiğini bilmezler."



23 Ağustos 2018 Perşembe, 11.13’te Kathy Ruemmler <…> yazdı:



“Paranın ona ait olup olmamasının hiçbir önemi yok. Mesele, bunu bildirmemesi. Ayrıca bu konuda defalarca yalan söylemiş olması, bunun yasa dışı olduğunu bildiğini açıkça gösteriyor.”



23 Ağustos 2018, 11.03’te Jeffrey E.yazdı:

“Bence o, paranın kendisine ait olduğunu, Trump’ın parası olduğunu söyleyerek bunun yasa dışı olmadığını iddia ediyor. Ama bir yandan da her şeyi sonradan öğrendiğini söylüyor? Ayrıca iddianameye göre ödeme, ‘verilen hizmetler’ olarak gösterilmiş ve tutar şişirilmiş. Eminim muhasebecisi çoktan itirafçı olmuştur… Dün Starr’la iddianameler konusunda ayrıntılı konuştum, Trump’ın (özel savcıyla) nasıl bir anlaşma yapabileceğini. Clinton’ların çöpü… Evet, Starr bana daha fazlasını verdi. İĞĞĞ!.”

TOM BARRACK DA MAİLLERDEN ÇIKTI

ABD Türkiye Büyükelçisi ve Trump'ın yakın dostu olan milyarder iş insanı Tom Barrack'ın da ismi e-postalardan çıktı.

Epstein'in Barrack'a 'çocukla fotoğrafını gönder' yazılı bir e-posta attığı görüldü.

"Senin ve çocuğunun fotoğraflarını gönder - beni gülümset"

SIKI FIKI DOSTLARDI

Trump ve Epstein 1980’lerden 2000’lerin başına kadar New York ve Florida’daki sosyal çevrelerde birlikte görüldü. Trump, 2004 yılında Epstein’la ilişkisini kestiğini iddia etti. Epstein, 2007’de cinsel suçlardan hüküm giymiş ve 18 ay hapis yatmıştı. 2019’da yeniden yargılanmayı beklerken hapishanede ölü bulunmuştu.

DEMOKRATLAR'DAN ABD ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat vekil Robert Garcia, Adalet Bakanlığı’na “Epstein dosyalarını derhâl açıklayın” çağrısı yaptı. Garcia, “Trump ne kadar gizlemeye çalışırsa, biz o kadar ortaya çıkarıyoruz” dedi.

İNGİLİZLER DE İŞİN İÇİNDE

Dünyanın en büyük istismar skandalı olarak geçen bu olayda İngiliz Kraliyet ailesi de yer aldı. İddialar nedeniyle İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew kraliyet ünvanlarından men edildi.

EPSTEİN ADASI NEDİR?

Küçük yaşta çocukları kaçırıp 'seks kölesi' yapıp sistematik cinsel istismara maruz bıraktığı söylenen Jeffrey Epstein, 2019'da cezaevinde ölü bulundu.

Jeffrey Epstein'in ölümü intihar olarak açıklansa da kamuoyunun vicdanını tatmin etmedi.

Sebep de Epstein'in kurduğu sapkın ada. Amerika Virgin Adaları'nda bulunan Little Saint James isimli adada, Epstein'in dünyanın önde gelen zenginlerine ünlülerine hatta bilim insanlarına fuhuş hizmeti sunduğu iddiası.

Epstein, çocukları cinsel istismara sürüklemekten hükümlü olsa da "hizmet" verdiği sapkınların isimleri tartışmalı.

Sosyal medyada dolaşan listelerde tartışmalı. Epstein ile bağlantılı isimler olarak gösterilen liste, davada ismi geçenler.

Epstein'in 'müşteri listesi' tuttuğuna dair bir şu ana kadar bir kanıt yok. Yayımlanan listedeki bazı isimler, 'X kişisi ile de birlikte oldun mu' sorusu nedeniyle ismi geçen şahıslar. Bazıları da tanıkların bizzat istismarcı diyerek verdiği isimler.

Kamuoyu, büyük yankı uyandıran bu durumda, ismi geçen şahısların neden ve nasıl geçtiğinin üzerinde durarak Epstein'in gerçek bir listesi olduğunu inanıyor.

ABD kamuoyu, Epstein'in gerçek listesinin nüfuzlu kişiler nedeniyle saklandığını söyleyip gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor.