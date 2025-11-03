İngiltere'de pedofil Epstein krizi! Prense bir şok daha

İngiltere hükümeti, pazar günü yaptığı açıklamayla eski prens Andrew'ün son kalan askeri rütbesi olan amiral yardımcısı unvanını da elinden alacağını bildirdi. Bu hamle, Kral III. Charles'ın, küçük kardeşinin kalan tüm kraliyet unvanlarını ve onurlarını geri alması talimatının ardından geldi.

"SON UNVAN DA ELİNDEN ALINIYOR"

Savunma Bakanı John Healey, BBC'ye yaptığı açıklamada, “Andrew'un ordudaki tüm onursal pozisyonlarını bıraktığını gördük... Yine kralın yönlendirmesiyle, şu anda elinde kalan son unvan olan amiral yardımcılığı unvanını da elinden almak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, hükümetin Andrew'un askeri madalyalarını kaybetmesi konusunda da kralın talimatına uyacağı belirtildi.

BUCKINGHAM SARAYI'NDAN SERT AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı, perşembe günü yaptığı sert açıklamada, “Prens Andrew artık herhangi bir kraliyet unvanı taşımayacak ve Andrew Mountbatten Windsor olarak anılacaktır” ifadesine yer verdi. Açıklamada, Andrew'un inkarlarına rağmen “bu kınamaların gerekli olduğu” vurgulandı. Kral ve kraliçe, ayrıca “her türlü istismarın kurbanlarına ve hayatta kalanlarına en derin sempati duyduklarını ve duymaya devam edeceklerini” ekledi.

EPSTEIN İLE BAĞLANTILAR SÜRECİ TETİKLEDİ

Andrew, daha önce de ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın ana suçlayıcısı Virginia Giuffre tarafından açılan davanın ardından 2022 yılında, annesi merhum Kraliçe II. Elizabeth tarafından onursal askeri unvanlarından mahrum bırakılmıştı. Giuffre, Ekim ayında yayınlanan anılarında, Andrew ile üç kez, ikisi 17 yaşındayken, cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti. Andrew ise bu iddiaları her zaman reddetmiştir.