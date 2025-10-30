Epstein davasında adı geçmişti: Prens Andrew artık kraliyet ailesinden değil

Yayınlanma:
Buckhingam Sarayı, Prens Andrew'un tüm kraliyet unvanlarının elinden alındığını ve Windsor malikanesinden tahliye edildiğini duyurdu.

Buckingham Sarayı yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un unvanlarını elinden alındığını duyurdu. Ayrıca Prens'in malikanesinden taşınması için kendisine bildirimde bulunmak üzere bir süreç başlattığını duyurdu.

65 yaşındaki Andrew'un çalkantılı hayatı son olarak Jeffrey Epstein skandalı ile gündeme geldi. Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Virginia Giuffre'nin ölümünden sonra yayımlanan anı kitabı "Nobody's Girl"ün yayınlanmasının ardından Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı ortaya çıkmış ve cinsel saldırganlıkla suçlanmıştı.

Pedofil Epstein davasında 33 bin sayfalık kayıt yayımlandı: Trump'ın ismi de geçiyorduPedofil Epstein davasında 33 bin sayfalık kayıt yayımlandı: Trump'ın ismi de geçiyordu

Elon Musk hakkında flaş iddia! Dünyayı ayağa kaldıran Epstein olayında onun da adı çıktıElon Musk hakkında flaş iddia! Dünyayı ayağa kaldıran Epstein olayında onun da adı çıktı

Prensin hiç tanışmadığını iddia ettiği Giuffre, anı kitabında Andrew'un kendisine ergenlik çağındayken cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Andrew, hakkındaki tüm iddiaları defalarca reddetti.

Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Andrew'u daha da sert bir dille eleştirerek, "Majesteleri bugün Prens Andrew'un Ünvan, Unvan ve Onurlarını kaldırmak için resmi bir süreç başlattı." dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

