Elon Musk hakkında flaş iddia! Dünyayı ayağa kaldıran Epstein olayında onun da adı çıktı

ABD Temsilciler Denetim Meclisi'nde X'in sahibi milyarder Elon Musk hakkında ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Musk'ın adı reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein skandalına karıştı.

ELON MUSK'IN ADI EPSTEIN SKANDALINA KARIŞTI

Demokratlar tarafından açıklanan belgelere göre dünyaca ünlü milyarder Musk, 6 Aralık 2014'te Epstein'in cinsel suçlular listesinde yer almasından altı yıl sonra, pedofili adası olarak bilinen Little St James'i ziyaret etti.

Öte yandan cuma günü açıklanan belegelerde yer alan ünlü isimler Musk'la sınırlı değil. ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlığıyla bilinen Musk'ın yanı sıra belgelerde Peter Thiel, Steve Bannon ve Prens Andrew bulunuyor.

Elon Musk

Demokratların Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, skandalla ilgili tüm dosyaların açılmasının zamanının geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Jeffrey Epstein'ın dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından bazılarıyla arkadaş olduğu her Amerikalı için açık olmalı. Ortaya çıkan her yeni belge, hayatta kalanlar ve mağdurlar için adaleti sağlamak için çalışırken yeni bilgiler sağlıyor. Gözetim Demokratları, Epstein'ın iğrenç suçlarına ortak olan herkesi tespit edene kadar durmayacak. Başsavcı Bondi'nin tüm dosyaları yayınlamasının zamanı çoktan geldi"

EPSTEIN 'PEDOFİLİ' SKANDALI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.

İnceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.