Pedofil Epstein davasında 33 bin sayfalık kayıt yayımlandı: Trump'ın ismi de geçiyordu

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Jeffrey Epstein davasıyla ilişkin 33 bin 295 sayfalık kaydı yayımladığını duyurdu.

Komitenin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Epstein davasının kayıtlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Epstein davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan 33 bin 295 sayfa belgenin kamuoyuna sunulduğu belirtilen açıklamada, Bakanlığın kayıtların devamını sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, kamuoyunun kayıtlara ulaşabileceği adresler paylaşıldı.

Komite başkanı James Comer, 5 Ağustos'ta Epstein ile ilgili kayıtlar için bir mahkeme celbi yayımlamıştı.

EPSTEIN DAVASI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme geldi. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktardı.

'İSRAİL İÇİN ÇALIŞIYOR İDDİASI'

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı iddia edildi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" öne sürerek konuya başka bir boyut kazandırdı.

ABD BAŞKANI TRUMP HAKKINDA MEKTUP İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etti.

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.

