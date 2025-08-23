Epstein'in suç ortağı olarak yargılanan Maxwell'den Trump açıklaması

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarına ortak olan ve hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan, Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmeye ait ses kayıtlarını ve tutanakları kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşmeye göre, Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" iddia etti.

Ayrıca Maxwell, Epstein'ın intihar etmediğine inandığı yönündeki görüşünü tekrarladı.

ABD BAŞKANI TRUMP SORULDU

Maxwell'e ABD Başkanı Trump'ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Maxwell, onu tanıdığını ve büyük olasılıkla ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu yıllarda tanıştıklarını söyledi.

Maxwell'in, tutanak dökümlerinde, "O dönemde Donald Trump'la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu." ifadeleri kaydedildi.

"BABAM TRUMP'IN EŞİNİ ÇOK SEVERDİ"

Babasının da Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ı çok sevdiğini vurgulayan Maxwell, "Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya'dandı." dedi.

Adalet Bakanlığının paylaşımı, ABD medyasında "Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası" olarak yorumlandı.

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

2021'de Epstein'ın genç kızları kaçırmasına yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Maxwell'e 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi'ne ifade vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.