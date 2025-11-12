Demokratlar e-postaları paylaştı! Epstein: "Trump kızlardan haberdardı"

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'ın mağduru olan "kızlardan haberdar olduğunu" gösteren e-postaları yayımladı.

Demokrat Partili temsilcilerin Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanan belgelerde Epstein’ın Trump’a dair doğrudan ifadeleri bulunuyor. Belgelerde, Epstein’in Trump hakkında “Kızları biliyordu” ve “Evime gelip mağdurlardan biriyle saatler geçirdi” ifadeleri yer alıyor.

Belgelerde Epstein'in 2011 yılında suç ortağı Ghislaine Maxwell'e beraber Trump'ın da kendisinin evinde bulunduğu ve kendi seks ticareti mağdurlarından biri varken burada "saatler geçirdiği" yazıyor.

T24'ün haberine göre, Epstein, e-postalarda ABD Başkanı'ndan "havlamayan köpek" olarak söz ediyor.

"TABİİ Kİ KIZLARI BİLİYORDU"

Trump'ın biyografi yazarı Michael Wolff'a, Epstein'ın 2011'de gönderdiği ikinci mesajda, Trump'ın kendisinden başkanın Florida'daki özel üye kulübü Mar-a-Lago'dan istifa ederek ayrılmasını istediğini yazıyor.

Fakat Epstein buna “Hiçbir zaman üye olmadım” cevabını veriyor ve Trump için “Tabii ki kızları biliyordu, çünkü Maxwell'den durmasını istedi” dedi.

Epstein'ın suç ortağı olarak yargılanan Maxwell, kız çocuklarını istismara uğratmak da dâhil olmak üzere seks ticareti suçlarından mahkum edildi.

Denetim komitesi üyesi Kaliforniya Demokrat Partisi üyesi Robert Garcia, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Donald Trump, Epstein dosyalarını ne kadar örtbas etmeye çalışırsa, biz o kadar çok şeyi ortaya çıkarırız. Bu son e-postalar ve yazışmalar, Beyaz Saray'ın başka neler sakladığı ve Epstein ile başkan arasındaki ilişkinin niteliği hakkında çarpıcı sorular ortaya atıyor.” ifadelerini kullandı.