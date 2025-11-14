Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
ABD Başkanı Donald Trump, adının geçtiği Esptein dosyasına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların Demokrat'ların başarısızlıklarını unutturmak için ortaya atıldığını belirten Trump, ünlü demokratların da pedofili adasında zaman geçirdiğini öne sürdü.
‘Herkesi yakabilecek bir ilişkiler ağı’ Trump’a kadar uzanan Epstein belgeleri şantaj makinesine mı dönüştü?
TRUMP'IN ADI 'EPSTEIN SKANDALI'NA KARIŞMIŞTI
Pedofili Jeffrey Epstein'in ölümün ardından çocukalrı kaçırıp istismar uyguladığı bir ada yeniden dünya gündemine gelmişti.
Şüpheli şekilde ölü bulunan Epstein'in adasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da çocuk istismarına ortak olduğu öne sürülmüştü.
Sadece ABD'de sınırlı kalmayan uluslararası bir çocuk istismarı skandalı olan bu olayda Trump'ın da faillerden biri olduğu iddia edildi.
E-POSTALARDA ADI ÇIKTI
Geçitiğimiz günlerde Demokrat Partili meclis üyeleri Epstein'in istismar zincirinde ortaklık yaptığı Ghislaine Maxwell ile e-posta kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Söz konusu e-postalarda Trump'ın da zorla kaçırılıp istismara maruz bırakılan bir mağdur ile 'saatlerce' zaman geçirdiği ifade edildiği görülmüştü.
TRUMP İDDİALARA DEMOKRATLAR ÜZERİNDEN YANIT VERDİ
Trump söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi. Demokratların kendisi üzerinden hükümetin kapatılmasını unutturmaya çalıştığını öne süren Trump, eski Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton dahil çok sayıda ünlü ismin Epstein adasında bulunduğunu öne sürdü. Trump, Clinton'ın dışında J.P. Morgan'ın da 'pedofili' adasında Epstein ile vakit geçirdiğini belirtti.
"CLINTON VE J.P. MORGAN'IN EPSTEIN İLİŞKİSİ ARAŞTIRILSIN"
Söz konusu iddiların araştırılmasını Başsavcı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan isteyeceğini belirten Trump, tüm bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.
Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
- "Demokratlar, Cumhuriyetçileri değil Demokratları dahil ederek Epstein Aldatmacası'nı kullanarak, felaketle sonuçlanan KAPANMA ve diğer tüm başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştıkları için, Başsavcı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan, FBI'daki büyük vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve bağlantısını araştırmalarını ve onlarla ve Epstein'la neler döndüğünü belirlemelerini isteyeceğim."
- "Bu, tüm okların Demokratları gösterdiği bir başka Rusya, Rusya, Rusya aldatmacası. Kayıtlar, bu adamların ve diğer birçok kişinin hayatlarının büyük bir bölümünü Epstein'la ve onun "Adasında" geçirdiğini gösteriyor. Bizi izlemeye devam edin!!!"