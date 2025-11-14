ABD Başkanı Donald Trump, adının geçtiği Esptein dosyasına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların Demokrat'ların başarısızlıklarını unutturmak için ortaya atıldığını belirten Trump, ünlü demokratların da pedofili adasında zaman geçirdiğini öne sürdü.

‘Herkesi yakabilecek bir ilişkiler ağı’ Trump’a kadar uzanan Epstein belgeleri şantaj makinesine mı dönüştü?

TRUMP'IN ADI 'EPSTEIN SKANDALI'NA KARIŞMIŞTI

Pedofili Jeffrey Epstein'in ölümün ardından çocukalrı kaçırıp istismar uyguladığı bir ada yeniden dünya gündemine gelmişti.

Şüpheli şekilde ölü bulunan Epstein'in adasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da çocuk istismarına ortak olduğu öne sürülmüştü.

Sadece ABD'de sınırlı kalmayan uluslararası bir çocuk istismarı skandalı olan bu olayda Trump'ın da faillerden biri olduğu iddia edildi.

“O havlamayan köpeğin Trump olduğunu anlamanı istiyorum. [MAĞDUR] onunla benim evimde saatler geçirdi, fakat bir kez bile adı geçmedi. Polis şefi, vs. Ben yüzde 75 oradayım.”

E-POSTALARDA ADI ÇIKTI

Geçitiğimiz günlerde Demokrat Partili meclis üyeleri Epstein'in istismar zincirinde ortaklık yaptığı Ghislaine Maxwell ile e-posta kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Söz konusu e-postalarda Trump'ın da zorla kaçırılıp istismara maruz bırakılan bir mağdur ile 'saatlerce' zaman geçirdiği ifade edildiği görülmüştü.

Jeffrey Epstein - James Brown - ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP İDDİALARA DEMOKRATLAR ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Trump söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi. Demokratların kendisi üzerinden hükümetin kapatılmasını unutturmaya çalıştığını öne süren Trump, eski Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton dahil çok sayıda ünlü ismin Epstein adasında bulunduğunu öne sürdü. Trump, Clinton'ın dışında J.P. Morgan'ın da 'pedofili' adasında Epstein ile vakit geçirdiğini belirtti.

Jeffrey Epstein - Eski ABD Başkanı Bill Clinton

"CLINTON VE J.P. MORGAN'IN EPSTEIN İLİŞKİSİ ARAŞTIRILSIN"

Söz konusu iddiların araştırılmasını Başsavcı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan isteyeceğini belirten Trump, tüm bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: