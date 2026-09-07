Trump seçim öncesi milliyetçiliği körüklemeye başladı! Kanada'dan istediğini alamadı sıra Meksika'ya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez New Mexico eyaletinin adını hedef aldı. Trump, Truth Social hesabından yapay zekâyla hazırlanmış “New Mexico'ya hoş geldiniz” tabelasını “New America'ya hoş geldiniz” olarak değiştirdiği bir video paylaştı.

OY HİLESİ YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sosyal medya hesabından “Birçok kişi, tüm zamanların seçimlerde en fazla hile yapılan eyaletlerinden biri olan New Mexico’nun adının NEW AMERICA olarak değiştirilmesini önerdi. Bu isim, potansiyeli son derece yüksek olan bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel olur. Vay canına, bayıldım!!!” paylaşımını yapan Trump New Mexico’yu “tüm zamanların en büyük oy hilesi yapılan eyaletlerinden biri” olarak nitelendirerek, eyaletin adının “New America” yapılmasını önerdi.

Demokrat siyasetçiler ise Trump’ın bu çıkışına tepki gösterirken, eyaletin tarihinin ve kültürünün adından ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

NEW MEXICO'YA OLAN TAKINTISI YENİ DEĞİL

Trump’ın New Mexico’ya yönelik “oy hilesi” suçlaması ise ABD’de seçimlere ilişkin uzun süredir sürdürdüğü siyasi söylemin yeni bir örneği olarak değerlendirildi. Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin “çalındığı” yönündeki kanıtlanmamış iddialarını yıllar boyunca tekrarlamıştı. Reuters’ın analizine göre Trump, 2025 sonundan 2026 ortasına kadar 2020 seçimlerinin “hileli” olduğu iddiasını en az 107 kez dile getirmiş bu söylemlerinin yanı sıra posta yoluyla oy kullanmaya ve elektronik oy makinelerine yönelik de kanıtlanmamış iddialar ortaya atmıştı.

OY VERME YÖNTEMLERİNİ DE ELEŞTİRİYOR

Trump’ın seçim politikalarında oy verme yöntemlerini hedef alan yaklaşımı da dikkat çekiyor. Yönetimi, 2026 ara seçimleri öncesinde posta yoluyla kullanılan oyların teslim ve doğrulama süreçlerini sıkılaştırmaya yönelik düzenlemeleri savunurken, federal mahkemeler bu adımların seçim sürecini aksatabileceği ve bazı seçmenlerin oy kullanmasını zorlaştırabileceği gerekçesiyle müdahalelerde bulundu.

KANADA'DAKİ GÖLÜN ADINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Trump’ın son paylaşımı, ikinci başkanlık döneminde coğrafi isimleri değiştirme girişimlerinin de devamı niteliğinde. Trump daha önce Meksika Körfezi’nin adını “Gulf of America” olarak değiştiren kararnameyi imzalamış, daha sonra Kanada-ABD sınırında bulunan Ontario Gölü için “Lake America” adını kullanmaya başlamıştı.

Böylece Trump, seçimlerde hile iddiaları, “Amerika” vurgusu ve isim değiştirme hamlelerini aynı paylaşımda buluştururken, New Mexico üzerinden yine ülke siyasetinde tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı.