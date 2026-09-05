Trump’ın hedefinde bu kez İran'ın gizemli nükleer tesisi var! "Çok yakında vurabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına yol açabilecek yeni bir açıklama yaptı. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kazma Dağı tesisini ABD’nin hedef alabileceğini söyledi. Trump, “Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz” diyerek olası bir operasyonun sinyalini verdi.

İran’ın İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisinin yakınında bulunan Kazma Dağı, yerin derinliklerine inşa edilen ve yüksek düzeyde tahkim edildiği belirtilen bir kompleks olarak öne çıkıyor. ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer altyapısına yönelik önceki saldırılarında Natanz ağır hasar görürken, Kazma Dağı bugüne kadar doğrudan hedef alınmayan tesislerden biri oldu.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM STOĞU

Tesisin önemi ise İran’ın nükleer programının geleceği açısından taşıdığı iddialarla bağlantılı. İsrail istihbaratına dayanan değerlendirmelerde, İran’ın bazı santrifüjlerini Kazma Dağı’na taşıdığı öne sürülürken, Washington da İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir bölümünün burada bulunabileceğini iddia etti. Ancak tesisin fiilen ne ölçüde faal olduğu konusunda farklı değerlendirmeler bulunuyor. Uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, kompleksin uzun süredir inşaat halinde olduğunu ve tam anlamıyla operasyonel olduğuna ilişkin kesin kanıt bulunmadığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump’ın son açıklaması, daha önce yaptığı benzer tehditlerin devamı niteliğinde. ABD Başkanı temmuz ayında da Kazma Dağı’nın vurulacağını söylemiş ve İran’a “hazır olmaları” yönünde mesaj göndermişti. Trump, son açıklamasında ise Washington’ın bölgede ve İran genelinde hareket eden unsurlar hakkında kapsamlı istihbarata sahip olduğunu savundu.

"SAVAŞ DEĞİL, ASKERİ ÇATIŞMA"

Trump’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise ABD ile İran arasındaki çatışmanın niteliğine ilişkin sözleri oldu. Gazetecilerin yaşananların savaş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine yönelik sorusuna Trump, “savaş” yerine “askeri çatışma” ifadesini kullanmayı tercih etti.

Trump, ABD açısından yaşananları büyük bir tehdit olarak görmediğini savunarak, Washington’ın İran’a yönelik operasyonlarının “aralıklı saldırılar” şeklinde sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı, “Şu anda savaşmıyoruz” diyerek sahadaki çatışmaların kapsamını küçümseyen bir değerlendirmede bulundu.

"BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ KORUYORUZ"

Trump ayrıca ABD’nin İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellediğini savundu ve Washington’ın askeri müdahalesinin İsrail ile bölgenin güvenliğini koruduğunu ileri sürdü. İran’ın nükleer silah elde edemeyeceğini söyleyen Trump, ABD’nin şimdiye kadar attığı adımların temel hedefinin bu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, çatışmaların ne zaman sona ereceğine ilişkin ise net bir tarih vermedi. Buna karşılık Washington’ın “büyük hedefi” zaten gerçekleştirdiğini öne sürdü. Trump’ın Kazma Dağı’na yönelik son tehdidi, İran’ın nükleer altyapısına yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.