Trump, Hamas’ın cevabının ardından kameraların karşısına geçti İsrail'e seslendi! 'Bombalamayı derhal durdurun'

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a Gazze için son bir şans tanıyarak ateşkes ve esir takası planı sundu. Hamas, müzakereye hazır olduklarını belirten bir açıklama yayımladı. Bunun üzerine Trump, Hamas’ın yanıtını olumlu değerlendirerek “Orta Doğu’da barışa çok yakınız” dedi ve İsrail’e Gazze’yi bombalamayı derhal durdurma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Gazze'deki barış planına ilişkin "Hamas'a son bir şans verilecek" dedi. (TSİ) Pazartesi 1.00'a kadar süre verdiğini söyledi, aksi takdirde Hamas'a karşı "cehennemin kopacağını" öne sürdü.

HAMAS: “MÜZAKEREYE HAZIRIZ”

Hamas, Trump’ın önerisine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı; “İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze’ye yönelik savaşın durdurulması, esir değişimi, insani yardımların derhâl girişine izin verilmesi, Gazze’nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın zorla göç ettirilmesinin önlenmesi yönünde yürütülen Arap, İslam ve uluslararası çabaları, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimini takdir etmektedir" açıklaması yapıldı.

Hamas, tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında, esir takası sürecine başlamaya hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca Gazze’nin idaresinin bağımsız bir Filistinli teknokrat heyetine devredilmesine de onay verdi.

Hamas, Gazze’nin geleceği ve Filistin halkının haklarıyla ilgili diğer başlıkların ulusal mutabakat zemininde tartışılması gerektiğini vurguladı.

ABD BAŞKANI TRUMP KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ, İSRAİL'E SESLENDİ

ABD Başkanı Trump, Hamas’ın yanıtından sonra kameraların karşısına geçti. Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşan Trump, mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini söyledi. Trump, Hamas'ın yanıtını da değerledirdi.

Trump, mesajında, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, "Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

