Son Dakika | Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki 20 maddelik 'barış planı' ve Hamas'ın vereceği cevaba ilişkin açıklama yapmış, bu açıklamada, Hamas'ın TSİ Pazaresi 01.00'e kadar anlaşmayı kabul etmesi için ültimatom verdiğini, aksi takdirde Hamas'a karşı "cehennemin" kopacağını söylemişti.

Son dakika | Trump'tan Hamas'la anlaşma açıklaması

İSRAİLLİ TÜM REHİNELERİ BIRAKMA KARARI

Hamas, saha koşulları sağlandığında Trump'ın takas planı kapsamında tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Hamas, Trump'ın teklifine şu yanıtı verdi:

"Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz.

Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul etmekte ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildirmekteyiz.

Gazze’nin yönetimini, ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul etmekteyiz.

Trump’ın teklifindeki diğer konular (Gazze’nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirmektedir."

"İŞGAL SONA ERMEDEN SİLAHLAR BIRAKILMAYACAK"

El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk "Halkın geleceğini belirlemek vermek, Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir meseledir." diye konuştu.

Ebu Merzuk silahlarını bırakma konusunda ise "Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." şeklinde konuştu.

Ebu Merzuk, müzakereler olmaksızın planın uygulanamayacağını söylerken, İsrail işgali sona ermeden silahsızlanma olmayacağını dile getirdi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın açıklamasının ardından kameraların karşısına geçti. Trump, Hamas'ın açıklamasını değerlendirdiği konuşmasında, "Hamas, kalıcı barışa hazır. Rehinelerin tahliye edilebilmesi için İsrail'in saldırılarını durdurması gerekiyor. İsrail, saldırılarına son vermeli" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı görüntülü mesajında Türkiye'de dahil arabulucuk yapan ülkelere teşekkür etti.