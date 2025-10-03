Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile, ABD'nin talebi üzerine telefonda 'Gazze' hakkında görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’la, ABD tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurulan görüşmede, Erdoğan ile Trump'ın Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze’deki durumu ele aldıkları kaydedildi.

"KARŞI TARAFIN TALEBİ ÜZERİNE"

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

