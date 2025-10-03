Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile, ABD'nin talebi üzerine telefonda 'Gazze' hakkında görüştü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’la, ABD tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurulan görüşmede, Erdoğan ile Trump'ın Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze’deki durumu ele aldıkları kaydedildi.
"KARŞI TARAFIN TALEBİ ÜZERİNE"
İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.