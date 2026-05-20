Trump bu kez de Netanyahu'ya gözdağı verdi! "Ben ne istersem onu yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda İran politikası ve Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin sert ve dikkat çekici mesajlar verdi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında “Netanyahu ve ben İran konusunda hemfikiriz — o ben ne söylersem onu yapacak. Hürmüz hemen açılmalı. Bunun için tek bir şans vereceğiz. Şu anda İsrail'de %99 onay oranına sahibim. Başbakanlığa adaylığımı koyabilirim, bu yüzden belki de bunu yaptıktan sonra İsrail'e gidip başbakanlık için yarışırım.” ifadelerini kullanan Trump, Washington-Tel Aviv hattındaki ilişkilere dair güçlü bir mesaj verdi.

"İRAN'I YOK ETTİK"

İran hakkında ise daha da iddialı konuşan Trump, “İran’ı elimine ettik ve yok ettik. Çok yakında herkesi şaşırtacak gelişmeler göreceksiniz. İran'a son bir şans vereceğiz, acelem yok ve önümüzdeki yıllarda birçok harika şey göreceksiniz.” açıklamasını yaptı.

"SADECE ÜÇ AYDIR İRAN'DAYIM"

Konuşmasının devamında kendisine yöneltilen “İran süreci beklediğinizden uzun mu sürdü?” sorusuna ise Trump şu yanıtı verdi:

“Şöyle söyleyeyim, Vietnam 19 yıl sürdü. Afganistan ve diğer yerler 10 yıldan fazla sürdü. Kore 7 yıl sürdü. Ben ise sadece üç aydır buradayım!

Venezuela’yı ele geçirdik. Esasen İran’ı da ele geçirdik. Şimdiye kadar 13 kişiyi kaybettik. Başka biri 100.000 kişiyi kaybetmiş olurdu, tamam mı?”

Trump’ın bu sözleri, hem iç politikada hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırırken, özellikle İran ile ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğine dair belirsizlikleri daha da artırdı.