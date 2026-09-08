Timsah saldırısına uğrayan görevli hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler saniye saniye kaydedildi

Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby’de bulunan Adventure Park’ta düzenlenen timsah besleme gösterisi faciayla sonuçlandı. Gösteri sırasında timsaha tavuk vermek için havuzun kenarına yaklaşan görevli, hayvanın ani saldırısına uğradı. Timsah, adamın bacaklarını çenesine alarak onu havuza doğru sürüklemeye çalıştı.

Dehşet anları çevredeki ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde görevlinin havuzun kenarına tutunarak sudan çıkmaya çalıştığı, bir kişinin uzattığı sopaya sarıldığı görüldü. Başka bir ziyaretçi ise adamın kollarından tutarak onu timsahın çekişinden kurtarmaya çalıştı. Ağır yaralanan görevlinin kurtarılması için polis timsahı vurmak zorunda kaldı.

SALDIRIYA DİRENDİ AMA...

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan görevli, yaklaşık iki yıl boyunca parkta çalışıyordu. Görgü tanığı Gibson John, adamın saldırı sırasında büyük acı çektiğini belirterek son duyduğu sözlerin “Yanlış bir şey yapmadım” olduğunu aktardı. Görevli, aldığı ağır yaralar nedeniyle pazar sabahı yaşamını yitirdi.

PARKIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Olayın ardından parkın faaliyetleri durdurulurken, çalışanların da cenaze evinde toplandığı bildirildi. Adventure Park’ta daha önce ziyaretçilerin önünde timsahlarla yakın temas içeren besleme gösterileri düzenleniyordu.