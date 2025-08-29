Tekne alabora oldu: 69 göçmen yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarından yola çıkan ve İspanya'ya ulaşmak isteyen 160 göçmen bir tekne ile yola çıktı. Teknenin alabora olması sonrası 69 göçmen yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında düzensiz yaklaşık 160 göçmeni taşıyan tekne, Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında motor arızasından dolayu alabora oldu. Kapasitesinin çok üzerinde yolcu ve yük taşıyan tekneden 69 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtarıldı, kaybolan göçmenler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

NE İLK NE DE SON!

Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenlerin en çok tercih ettiği fakat en tehlikeli yolculuklardan biri olarak biliniyor. Bakımı yetersiz, aşırı kalabalık tekneler nedeniyle bölgede sık sık benzer facialar yaşanıyor.

Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli göçmen sayısını açıkladıBakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli göçmen sayısını açıkladı

İspanya'ya kadar yüzüp iltica ettiİspanya'ya kadar yüzüp iltica etti

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yine Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.

Vize de işe yaramıyor: ABD 55 milyon kişiyi sınır dışı edecekVize de işe yaramıyor: ABD 55 milyon kişiyi sınır dışı edecek

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

