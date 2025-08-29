Tekne alabora oldu: 69 göçmen yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında düzensiz yaklaşık 160 göçmeni taşıyan tekne, Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında motor arızasından dolayu alabora oldu. Kapasitesinin çok üzerinde yolcu ve yük taşıyan tekneden 69 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtarıldı, kaybolan göçmenler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

NE İLK NE DE SON!

Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenlerin en çok tercih ettiği fakat en tehlikeli yolculuklardan biri olarak biliniyor. Bakımı yetersiz, aşırı kalabalık tekneler nedeniyle bölgede sık sık benzer facialar yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yine Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.

