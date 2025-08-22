Vize de işe yaramıyor: ABD 55 milyon kişiyi sınır dışı edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını ihlal edip etmediğinin sürekli denetim altında olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Associated Press’in sorusuna verdiği yazılı yanıtta, vize sahiplerinin “vize verildikten sonra ortaya çıkan olası ihlallere işaret eden tüm bilgiler” ışığında düzenli şekilde incelendiğini belirtti. Açıklamada, ihlal tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD’de bulunan kişilerin sınır dışı edilebileceği kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin, "vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek" gibi konuları içerdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da mayıs ayında yaptığı açıklamada, Filistin destekçisi protestolara katılan öğrencilerin vize durumlarının incelendiğini ve iptallerin gündeme gelebileceğini söylemişti.