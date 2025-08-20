Büyük iddia: Schengen vizesi başvurularında Türk şirketler tamamen devre dışı bırakılacak

Schengen vize başvurularında yaşanan sorunlar sürerken, aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden yürütülen süreçte Türk şirketlerin tamamen dışlanabileceği öne sürülüyor. Bu gelişme, yüz binlerce başvuru sahibinin kişisel verilerinin yabancı şirketlerin kontrolüne geçebileceği yönünde ciddi kaygılara yol açtı.

RANDEVU KRİZİ SÜRÜYOR, KARABORSAYA ZEMİN HAZIRLANIYOR

Son dönemde Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alabilmek için randevu bulmakta büyük zorluklar yaşadığı belirtiliyor. Covid-19 sonrası artan taleple birlikte konsoloslukların açtığı randevular saniyeler içinde tükeniyor. Sektör temsilcilerine göre, bu durum yazılım sistemleriyle toplu randevu alımından kaynaklanıyor olabilir. Ancak halen kalıcı bir dijital çözüm uygulanmaması, sistemin suistimal edildiği şüphelerini güçlendiriyor.

Bazı kişilerin, vize randevusu alabilmek için resmi ücretlere ek olarak 500 ila 3.000 dolar arasında değişen paralar teklif ettiği bildiriliyor.

VİZE MERKEZLERİNDE YENİ DÖNEM: TÜRK ORTAKLAR DİŞLENİYOR MU?

T24 yazarı Barçın Yinanç’ın aktardığı bilgilere göre, Schengen vize başvurularının büyük kısmı konsolosluklar yerine uzun süredir aracı kurumlar tarafından alınıyor. Türkiye’de bu hizmeti veren en yaygın firma, Hindistan merkezli VFS Global.

2001 yılında kurulan VFS Global, 140’tan fazla ülkede hizmet sunuyor. Türkiye pazarına 2010’lu yıllarda bir Türk şirketiyle iş birliği içinde giren firma, 2021 yılında ABD merkezli yatırım devi Blackstone tarafından satın alındı. Sektör kaynakları, Blackstone’un Türk ortaklarla iş birliğini sonlandırmayı planladığını ve operasyonları tek başına yürütmek istediğini öne sürdü.

Türkiye’de aktif olan diğer aracı firmalar arasında, Yunanistan adına hizmet veren Kosmos ile Macaristan, Portekiz ve Slovenya için çalışan As Vize yer alıyor. Ayrıca Hindistan kökenli BLS şirketi de Türkiye’de kurulu IDATA’yı satın almış ve bu alım Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı.

VERİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ENDİŞELER ARTIYOR

Uzmanlara göre, aracı kurumlar vize başvurusu sırasında vatandaşlardan detaylı kişisel ve finansal veriler topluyor. Blackstone’un yerli ortaklarla yollarını ayırması halinde yüz binlerce Türk vatandaşının verisi tamamen yabancı şirketlerin kontrolüne geçebilir. Bu durum, veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunması açısından ciddi riskler barındırıyor.

RANDEVU SİSTEMİNDE BAZI ÜLKELER DÜZENLEMEYE GİTTİ

Bazı Avrupa ülkeleri, randevu sisteminde yeni uygulamalara geçerek başvuru sahiplerine en geç iki ila üç gün içinde dönüş yapmaya başladı. Bu yeni yöntemle, randevuların karaborsaya düşmesinin önüne geçilmesinin amaçlanıyor.