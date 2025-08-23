İspanya'ya kadar yüzüp iltica etti

İspanya'ya kadar yüzüp iltica etti
Yayınlanma:
Fas'ın futbol ikinci liginde oynayan 19 yaşındaki Atletic Tetvan, büyük bir risk alarak Akdeniz'de yüzerek İspanya'ya vardı. Sebte sahiline varan Tetvan, İspanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Fas Botola 2 Ligi takımlarından Mağrib Atletic Tetvan’ın 19 yaşındaki oyuncusu Zeytuni, daha iyi bir futbol geleceği için risk alarak deniz yoluyla İspanya’ya geçti. Fineydak sahilinde uzun bir mesafe yürüyen genç futbolcu, yoğun sis ve dalgalı denizi fırsat bilerek yaklaşık yarım saat yüzdü ve Sebte kıyılarına ulaştı.

Sebte’de Göçmenler İçin Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen Zeytuni, yerel basına yaptığı açıklamada kulübünde uzun süredir maaşını alamadığını ve sözleşmesi bittikten sonra herhangi bir destek görmediğini söyledi. Kendini dışlanmış hissettiğini dile getiren oyuncu, “Futbol için risk almak zorundaydım” dedi.

Fas’ın gelecek vadeden yetenekleri arasında gösterilen Zeytuni, daha önce Tetvan ekibiyle 18 yaş altı Fas Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Uzun boyu, fiziksel gücü ve savunmadaki rolüyle dikkat çeken genç futbolcu, Arsenal’in Fransız stoperi William Saliba’ya benzetiliyor.

FUTBOL HAYATINA AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Zeytuni’nin riskli yolculuğu, Fas futbolundaki genç oyuncuların karşı karşıya kaldığı sosyal ve mesleki zorlukları yeniden gündeme taşıdı. Taraftarlar ve spor çevreleri, yaşananların kulüp yönetimlerinin mali ve idari yetersizliklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Fas basını, olayın yalnızca bireysel bir dram değil, aynı zamanda altyapıdan yetişen futbolcuların geleceği ve kulüplerin sosyal sorumlulukları konusunda ciddi sorular doğurduğunu belirtti.

Zeytuni, Sebte’deki barınma merkezinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken, Avrupa ya da yerel kulüplerden gelecek fırsatlarla futbol hayatına devam etmeyi umuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

