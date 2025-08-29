Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı ülkesine dönen Suriyeli göçmenlere ilişkin “8 Aralık 2024’ten bugüne kadar ülkelerine gönüllü güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Yine bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve Güvenlik Toplantısı için geldiği Kütahya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılına vurgu yaparak, “Güvenliği sadece bir koruma kalkanı değil, milletimizin onurlu yürüyüşünü mümkün kılan yaşamsal bir değer olarak görüyoruz” dedi.

İlk ziyaretini Kütahya Valiliği’ne yapan Yerlikaya, Vali Musa Işın’dan brifing aldı, ardından cuma namazını tarihi Ali Paşa Camii’nde kıldı. Esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, çocuklara oyuncak dağıttı, basın mensuplarına lokma ikram etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Bakan, günün son programında Zafer Kalkınma Ajansı’nda Güvenlik Toplantısı’na katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, 30 Ağustos’un sadece bir askeri zafer değil, millet olma bilincinin simgesi olduğunu söyledi. “Terörsüz Türkiye milyonların duasıyla yazılan yeni bir destandır” diyen Yerlikaya, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

"1 MİLYON 190 BİN SURİYELİ GÖÇMEN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPTI"

Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş sürecine dikkat çekerek, 8 Aralık 2024’ten bu yana 450 bin 169 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı. Bugüne kadar toplam 1 milyon 190 bin 172 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını belirten Yerlikaya, “2022’de 3 milyon 535 bin olan sayı, Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bine geriledi” dedi.

‘BU KABİNE DÖNEMİNDE FAİLİ MEÇHUL YOK’

“Bu kabine döneminde kasten öldürmede ülke genelinde faili meçhul yok” diyen Yerlikaya, “Faili firar sadece 172. Çünkü bu kabine döneminde 4 bin 458 kasten öldürme rakamının sadece ve sadece 172 faili firar var. Bu faili firarla ilgili de biz 56 kırmızı bülten çıkardık, 32 kırmızı bülten çıkarmaya yönelik Adalet Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ama bir kıyaslama daha yapalım 2025’in ilk 7 ayındaki kasten öldürme sayısı bin 123, oysa 2024’ün ilk 7 ayındaki kasten öldürme sayısı 1302. Yani kasten öldürme olaylarında bile şükürler olsun ki, yüzde 13,7 olay sayısı düştü” diye konuştu.

‘HİÇBİR ŞEKİLDE ŞEHİR EŞKIYASI GÖRMEK İSTEMİYORUZ’

Yerlikaya, “Biz şehirlerimizde, ilçelerimizde, mahallemizde, sokakta, yerel, bölgesel, ulusal hiçbir şekilde şehir eşkıyası, yani suç işlemekte kibirlenenleri görmek istemiyoruz. Devletten milletten daha güçlü hiçbir kimse olamaz, hukuktan daha güçlü hiçbir irade olamaz. Bunlarla mücadelemize de durmadan duraksamadan devam ediyoruz. Ve son olarak bir insanlık suçu olarak gördüğümüz uyuşturucuyla mücadelede, şehrimizde bu kabine döneminde yapılanları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kıymetli arkadaşlar bugüne kadar uyuşturucuyla mücadelede imal, ticaret ve kullanıcıyla ilgili 505 tutuklu 215 adli kontrol yapıldığını paylaştım. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili kilogram, gram esasına göre toplamını veriyorum. Bu kabine döneminde 167 kilogram. Adet olarak 460 bin 733 madde ele geçirilmiş, bin 816 kökte ele geçirilmiş” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

