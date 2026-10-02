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Halk TV Dünya Suriye'den Reuters'a yalanlama: Türkiye'de Hizbullah'la görüşmedik

Suriye'den Reuters'a yalanlama: Türkiye'de Hizbullah'la görüşmedik

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Reuters’ın Suriyeli yetkililer ile Lübnan Hizbullahı temsilcilerinin Türkiye’de görüştüğüne dair haberini yalanladı.

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Suriye'den Reuters'a yalanlama: Türkiye'de Hizbullah'la görüşmedik

Katar merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye hükümetinden üst düzey yetkililer ile Lübnan Hizbullahı temsilcileri arasında Türkiye’de herhangi bir görüşme yapılmadığını açıklayarak haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

REUTERS YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İDDİASINI GÜNDEME TAŞIDI

İngiliz haber ajansı Reuters, daha önce servis ettiği haberde Suriye ve Hizbullah temsilcilerinin aralarındaki gerilimi düşürmek amacıyla Türkiye’de yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

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İLK KEZ BÖYLE BİR TEMASIN GERÇEKLEŞTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Söz konusu iddia, Suriye hükümet yetkilileri ile Hizbullah temsilcileri arasında bu nitelikte bir temasın sağlandığına dair basına yansıyan ilk haber olarak dikkat çekmişti. Suriyeli makamların açıklamasıyla birlikte bu iddia resmi düzeyde yalanlanmış oldu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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