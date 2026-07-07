Sudan'da maden faciası: Göçük altında kalan 15 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın kuzey bölgesinde yer alan Vadi Halfa ilçesine bağlı Samna bölgesindeki Mohamed Tawfiq Altın Madeni'nde büyük bir göçük meydana geldi. Sudan Maden Kaynakları Şirketi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yaşanan olayda göçük altında kalan 15 madenci hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayın hemen ardından şirketin saha görevlileri ile yerel makamlara bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışmalara başladı.

GÜVENLİK UYARILARI DİKKATE ALINMADI

Açıklamada, ilk incelemelere göre, kazanın teknik değerlendirmeler sonucunda güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılan madene bazı işçilerin uyarılara rağmen girmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Şirketin Çevre ve İş Güvenliği Biriminin daha önce madeni çökme riski nedeniyle faaliyetlere kapattığı ve girişlerin yasaklandığına ilişkin açık uyarılarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bazı madenciler bu talimatları ihlal ederek sahaya girdi ve madenin bazı bölümleri çöktü." ifadelerine yer verildi. (AA-DHA)

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte petrol gelirlerinin çok büyük bir kısmını kaybeden Sudan için altın, en kritik döviz kaynaklarının başında geliyor. Ülke genelinde 2 milyondan fazla insana istihdam sağlayan geleneksel altın madenciliği sektörü, Sudan'ın toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 80'lik devasa bir bölümünü karşılıyor.