Stockholm’de Gazze protestosu: Ateşkes ihlalini durdurun, yardımlara engel olmayın

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’de ateşkesi ihlal ederek saldırıları sürdürmesini ve bölgeye insani yardım girişini engellemesini protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İsrail ordusunun 10 Ekim’de sağlanan ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam etmesine tepki gösterdi. Göstericiler, Gazze’ye uygulanan yardım kısıtlamasının da derhal kaldırılmasını istedi.

Ellerinde “Gazze’de çocuklar ölüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Saldırılar dursun” ve “Gıda ambargosuna son” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail’in Gazze'deki sivil kayıplardan sorumlu olduğunu vurguladı ve İsveç hükümetine İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

Eylem sırasında İsrail yanlısı bir kişi kalabalığa saldırdı. Polis olaylara hızla müdahale ederken saldırgan gözaltına alındı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, AA’ya yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanmasına rağmen Filistin halkının hâlâ ağır saldırılara ve baskıya maruz kaldığını söyledi. Wild, “İsrail’in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini ve 200’den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. İsrail’i durdurun, barışa odaklanın. Filistin özgür değilse iki taraf için de gerçek bir gelecek yok.” dedi.