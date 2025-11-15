Stockholm’de Gazze protestosu: Ateşkes ihlalini durdurun, yardımlara engel olmayın

Stockholm’de Gazze protestosu: Ateşkes ihlalini durdurun, yardımlara engel olmayın
Yayınlanma:
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve yardım girişini kısıtlamasını protesto etti.

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’de ateşkesi ihlal ederek saldırıları sürdürmesini ve bölgeye insani yardım girişini engellemesini protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İsrail ordusunun 10 Ekim’de sağlanan ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam etmesine tepki gösterdi. Göstericiler, Gazze’ye uygulanan yardım kısıtlamasının da derhal kaldırılmasını istedi.

Batı Şeria’da çirkin saldırı: İsrailliler camiyi kundakladıBatı Şeria’da çirkin saldırı: İsrailliler camiyi kundakladı

BBC Trump'tan özür dilediBBC Trump'tan özür diledi

Ellerinde “Gazze’de çocuklar ölüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Saldırılar dursun” ve “Gıda ambargosuna son” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail’in Gazze'deki sivil kayıplardan sorumlu olduğunu vurguladı ve İsveç hükümetine İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

Eylem sırasında İsrail yanlısı bir kişi kalabalığa saldırdı. Polis olaylara hızla müdahale ederken saldırgan gözaltına alındı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, AA’ya yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanmasına rağmen Filistin halkının hâlâ ağır saldırılara ve baskıya maruz kaldığını söyledi. Wild, “İsrail’in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini ve 200’den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. İsrail’i durdurun, barışa odaklanın. Filistin özgür değilse iki taraf için de gerçek bir gelecek yok.” dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Dünya
Mamdani'den grevdeki Starbucks çalışanlarına destek
Mamdani'den grevdeki Starbucks çalışanlarına destek
Trump havuzdaki genç kadınlara bakarken burunu cama çarpmış! Epstein iddiasını reddetti
Trump havuzdaki genç kadınlara bakarken burunu cama çarpmış! Epstein iddiasını reddetti