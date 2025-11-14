Batı Şeria’da çirkin saldırı: İsrailliler camiyi kundakladı

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Deyr İstiya köyünde yer alan Hacca Hamida Camisi’ni kundakladı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, saldırının, İsrail’in işgal altındaki bölgelerde dini mekânlara yönelik "barbarca" yaklaşımını gösterdiğini ifade etti.

“İBADETHANELERİN KUTSALLIĞININ ÇİĞNENMESİ KABUL EDİLEMEZ”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria’nın Deyr İstiya kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından bir camiye düzenlendiği bildirilen saldırıyı kınadı. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric ise, Guterresin sözlerini aktardığı açıklamasında, "Bu tür şiddet eylemleri ve ibadethanelerin kutsallığının çiğnenmesi kabul edilemez. Dini mekânlara her zaman saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan BM’ye göre Batı Şeria’da sadece ekim ayının başından bu yana zeytin hasadıyla ilgili 167 yerleşimci saldırısı yaşandı. Saldırılarda 150’den fazla Filistinli yaralandı, 5 bin 700’den fazla ağaç zarar gördü.

İKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ!

Filistin Yönetimi, geçtiğimiz gün Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen iki kişinin 15 yaşında olduklarını açıkladı. İsrail ordusu ise gençlerin "saldırı hazırlığındayken vurulduğunu" iddia etti.

Ayrıca, İsrail 7 Ekim 2023 saldırılarında öldürülen ve Gazze’ye götürülen Meny Godard isimli rehinenin naaşını Hamas ve İslami Cihad’ın silahlı kanadından Kızılhaç aracılığıyla teslim aldığını doğruladı. Böylece Gazze’de ateşkes kapsamında İsrail’e teslim edilmesi beklenen yalnız üç rehinenin naaşı kaldı. Hamas iki yılı aşan savaş nedeniyle harabeye dönen Gazze’de rehinelerin naaşlarına ulaşmanın zorlaştığını belirtiyor.

Ekim ayında varılan ateşkes kapsamında Hamas, hayatta kalan 20 rehineyi serbest bırakmış; İsrail ise yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyu bırakmıştı. Anlaşma ayrıca 28 rehinenin naaşının karşılıklı takasını içeriyordu.