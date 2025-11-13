İsrail ateşkes tanımıyor: 4 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusu, 10 Ekim günü Gazze’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen 4 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi bozmaya devam ediyor. İsrail ordusu, ateşkese rağmen 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah kentinde bulunan Golani Tugayı'nın, ‘Sarı Hattı’ geçen 4 Filistinliyi tespit ettiği ifade edildi.

Trump Netanyahu için devreye girdi: Bibi'yi affetTrump Netanyahu için devreye girdi: Bibi'yi affet

ATEŞKESİN İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ!

4 Filistinlinin tespit edilmesinin ardından, İsrail ordusunun 3 kişiyi vurarak öldürdüğü ifade edilen açıklamada, “Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine karşı operasyonlarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

1 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ!

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada da, Han Yunus’ta ‘Sarı Hattı’ geçen ve ordu birliklerine yaklaştığı iddia edilen bir Filistinlinin‘ tehdidi ortadan kaldırma’ gerekçesiyle öldürüldüğü kaydedildi.

Kaynak:DHA

